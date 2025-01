Jackowski odniósł się m.in. do kwestii, która budzi w Polsce wiele emocji czyli do wieku emerytalnego. Według jego wizji możliwe zmiany w tym obszarze mogą zaskoczyć.

Zaskakująca wizja Jackowskiego. Polskę czeka podniesienie wieku emerytalnego?

Zapytany przez dziennikarza "Super Expressu", czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny, jasnowidz odpowiedział, że ma wrażenie iż jest taki zamiar. W większości koalicji taki jest zamiar. Tak naprawdę dyskusję o tym odkładają na czas późniejszy, albo na czas, gdy będą mieli lepsze notowania – podkreślił Jackowski.

Z jego słów wynika, że temat reformy systemu emerytalnego może być odwlekany, jednak prędzej czy później stanie się przedmiotem intensywnych debat politycznych.

Kryzys gospodarczy i krach

W swoich wizjach Jackowski nie ogranicza się tylko do Polski. Jasnowidz przewiduje, że rok 2025 przyniesie globalny kryzys, który wstrząśnie podstawami światowej gospodarki. Szczególną rolę w jego przepowiedniach odgrywa sytuacja na rynku ropy naftowej.

Według mnie, najpierw będzie duży problem z ropą. Ropa bardzo podrożeje, ale też w niektórych państwach mogą być jej braki. To może trwać krótki okres, ale problem się pojawi. Kiedy zacznie się problem z ropą, trzeba będzie uważać na swoje pieniądze, ponieważ krótki czas po kryzysie – nieważne, ile on potrwa – nastąpi potężny krach. Kiedy ten krach się zacznie, będzie to krach wielkich strat i spadków – przewiduje Jackowski.

Jak zaznacza, skutki tego załamania gospodarczego mogą być długotrwałe. Według jego wizji politycy będą uspokajać obywateli, twierdząc, że kryzys jest pod kontrolą. Jednak wychodzenie z tej sytuacji potrwa wiele lat.

