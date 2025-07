Dodatek kombatancki jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi wyraz uznania państwa polskiego dla osób, które walczyły o niepodległość Ojczyzny lub były ofiarami represji. Jego wysokość jest waloryzowana każdego roku, zazwyczaj od 1 marca, wraz z pozostałymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Kwota dodatku kombatanckiego i jej znaczenie

Ostatnia waloryzacja przyniosła podwyżkę. Kwota dodatku, która wcześniej wynosiła 348,22 zł brutto, po podwyżce wynosi obecnie 364,54 zł brutto. Oznacza to wzrost o 16,32 zł miesięcznie, co w skali roku daje dodatkowe 195,84 zł. Choć dla niektórych może wydawać się to niewielką kwotą, dla wielu seniorów jest to zauważalna różnica, która pomaga w pokryciu bieżących wydatków, np. na leki czy usługi.

Emerytura kombatancka. Kto ma prawo do dodatku?

Dodatek kombatancki przysługuje kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kategoria ta obejmuje szerokie grono osób, m.in.:

• uczestników działań zbrojnych w obronie Ojczyzny,

• żołnierzy Wojska Polskiego i innych formacji zbrojnych w czasie II wojny światowej,

• członków podziemia niepodległościowego,

• osoby represjonowane z przyczyn politycznych przez władze komunistyczne,

• ofiary obozów koncentracyjnych i innych miejsc odosobnienia.

Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego statusu, potwierdzonego decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek ten wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Aby uzyskać dodatek kombatancki, należy złożyć wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, należy przedstawić ją w odpowiednim organie rentowym (ZUS lub KRUS), który będzie odpowiedzialny za wypłatę dodatku wraz ze świadczeniem głównym.

Dodatek kombatancki jest jednym z elementów szerszego systemu wsparcia dla kombatantów i ofiar represji, który ma na celu zapewnienie im godnych warunków życia i uznania za ich wkład w historię Polski.

Wysokość dodatku kombatanckiego jest corocznie ogłaszana w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwot świadczeń pieniężnych z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.