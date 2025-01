Co roku ZUS wypłaca trzynastą emeryturę, stanowiącą dodatkowe wsparcie finansowe dla osób pobierających emerytury i renty. Wysokość tego świadczenia jest ustalana na poziomie minimalnej emerytury obowiązującej z dniem 1 marca każdego roku. Wypłaty trzynastej emerytury realizowane są w kwietniu, a konkretne terminy przelewów przypadają na 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień tego miesiąca. W przypadku, gdy któryś z tych dni wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej.

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które co roku otrzymują emeryci i renciści w Polsce. Jej wysokość jest powiązana z kwotą minimalnej emerytury. Oznacza to, że niezależnie od wysokości naszej emerytury, trzynasta będzie zawsze taka sama, jak minimalna emerytura ustalona na dany rok.

Uprawnienie do trzynastej emerytury mają wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. Dotyczy to również osób pobierających rentę socjalną, szkoleniową czy świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Czy trzeba składać wniosek o trzynastą emeryturę? Nie trzeba składać żadnego wniosku. Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie przez ZUS.

Zasady wypłat 13. i 14. emerytury w 2025 roku

Kwota trzynastej emerytury, odpowiadająca wysokości minimalnej emerytury, zostanie wypłacona automatycznie w kwietniu, bez konieczności inicjatywy ze strony emeryta. Czternasta emerytura będzie wypłacana w drugiej połowie roku, jednak jej wysokość będzie uzależniona od osiąganych dochodów. Osoby, których dochód przekroczy ustalony limit 2900 złotych brutto, otrzymają czternastą emeryturę w zmniejszonej wysokości, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Minimalna kwota czternastej emerytury wynosi 50 złotych brutto.

W 2025 roku wysokość trzynastki i czternastki emerytalnej będzie uzależniona od kwoty minimalnej emerytury, która ulegnie podwyższeniu w wyniku corocznej waloryzacji. Zasady przyznawania tych dodatkowych świadczeń pozostaną niezmienione.

Trzynasta emerytura wyniesie dokładnie 1 884,61 zł brutto.

Czternasta emerytura, której przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 2 900 zł brutto miesięcznie, również zostanie wypłacona w kwocie 1 884,61 zł brutto.

Osoby, których łączna emerytura przekroczy 4 734,61 zł brutto , nie otrzymają czternastej emerytury.

, nie otrzymają czternastej emerytury. Łącznie seniorzy mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 3 769,22 zł brutto. Po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, te kwoty stanowią istotne wsparcie finansowe dla osób starszych o najniższych dochodach.

13. emerytura. Tyle emeryci dostaną na rękę w 2025 roku

W minionym roku, wysokość trzynastej emerytury ustalono na poziomie 1780,96 zł brutto. Zgodnie z przewidywaniami, emerytury i renty w 2025 roku mają zostać podwyższone o 105,82 proc. W związku z tym, minimalna emerytura w nadchodzącym roku powinna osiągnąć wartość około 1884 zł brutto, co przełoży się na wzrost o około 103 zł brutto w porównaniu do roku poprzedniego. Emeryci otrzymają na swoje konto około 1715 złotych netto tytułem trzynastki.