Reklama

Ponad połowa respondentów (52,1 proc.) przyznała, że w sytuacji, gdyby nie byli w stanie uregulować wszystkich zobowiązań, ograniczyliby wydatki w innych obszarach. Najczęściej wskazywano na ubrania (78,5 proc.), rozrywkę, taką jak wyjścia do kina czy restauracji (73,6 proc.), oraz wakacje (70,1 proc.). W dalszej kolejności rezygnowano by z dodatkowych zajęć (50,6 proc.) czy droższej żywności (40 proc.). Najmniejsza grupa, jedynie 10,9 proc., byłaby skłonna oszczędzać na lekarstwach.

Rosnące rachunki zmuszają do drastycznych oszczędności. Jakich?

Podobny odsetek ankietowanych (46,1 proc.) zadeklarował, że w trudnej sytuacji finansowej poszuka dodatkowego źródła dochodu lub lepiej płatnej pracy. Inni planują redukcję kosztów poprzez rezygnację z niektórych usług, np. karnetów na siłownię (32,2 proc.).

Nieco mniejszy odsetek badanych wskazał, że w razie potrzeby poprosiłby o podwyżkę w pracy (14,7 proc.) lub spróbowałby wynegocjować lepsze warunki spłaty rachunków z dostawcami usług (10,2 proc.). Jednocześnie 17 proc. przyznało, że opłaca rachunki z opóźnieniem, a podobna grupa (17,1 proc.) ureguluje jedynie najważniejsze zobowiązania.

Starsze osoby oszczędniejsze, młodsi bardziej skłonni do negocjacji

Grupy wiekowe różnie podchodzą do kwestii oszczędzania. Najwięcej gotowych do cięcia wydatków, by opłacić rachunki, jest wśród osób w wieku 65-74 lata (73 proc.). Rzadziej jednak podejmują one próby negocjacji z dostawcami usług – tylko 11,3 proc. w porównaniu do 13 proc. w grupie 18-24 lata.

Kobiety i mężczyźni różnie gospodarują budżetem

Badanie ujawniło również różnice między płciami. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują oszczędności na ubraniach (83,2 proc. w grupie wiekowej 45-54 lata) i żywności, natomiast panowie bardziej skłonni są ograniczyć wydatki na wakacje.

Badanie i metodologia

Ankieta zatytułowana "Portfele polskich gospodarstw domowych pod presją rosnących cen" została przeprowadzona w III kwartale 2024 roku przez IMAS International na zlecenie KRD. Wzięło w niej udział 1001 Polaków w wieku od 18 do 74 lat.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: KRD, PAP