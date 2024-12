Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych. Większość członków RPP dała jasno do zrozumienia, jakie warunki są konieczne, aby doszło do obniżki stóp procentowych. I te warunki nie są jeszcze spełnione – podkreśliła Kryńska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Reklama

Obniżka stóp procentowych? Raczej nie teraz. Ekspertka zdradza, kiedy możemy się jej spodziewać

Obecnie główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, czyli stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. Jak wcześniej wskazywał prezes NBP Adam Glapiński, warunkiem obniżki stóp jest szczyt inflacji i jej stopniowe obniżanie, z perspektywą powrotu do celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Według Kryńskiej, kluczowy moment dla inflacji nastąpi dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku. Inflacja osiągnie swój szczyt dopiero pod koniec I kwartału i zacznie spadać. W marcu pojawi się też nowa projekcja inflacji, która pokaże ten spadek. Jednak według nas, w marcu nie będzie decyzji o obniżce. Pierwszej obniżki spodziewamy się dopiero w maju, a łącznie w całym 2025 r. stopy spadną o 100 pkt. bazowych, co oznacza, że będą łącznie cztery obniżki – prognozuje ekonomistka.

Reklama

Wpływ polityki cen energii

Zdaniem Urszuli Kryńskiej, istotną rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej odgrywają decyzje rządu o przedłużeniu zasad mrożenia cen energii na pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku.

Gdyby ceny nie były mrożone, to sytuacja byłaby bardziej skomplikowana, bo mielibyśmy do czynienia ze wzrostem inflacji. Mrożenie zaś sprawia, że na początku roku będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją tego wskaźnika – wyjaśniła ekspertka.

Stopy procentowe w Polsce. Co dalej?

Choć w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się zmian w polityce stóp procentowych, prognozy na 2025 rok są bardziej optymistyczne. Stopniowe obniżki mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kredytobiorców i stymulacji gospodarki. Jak podkreślają analitycy, kluczowe będą jednak kolejne dane o inflacji oraz efekty działań rządu w zakresie stabilizacji cen energii.

Polecamy Dziennik Gazeta Prawna - Pakiet Premium - miesięczna subskrypcja cyfrowa

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PAP, Media