Jak podkreślają eksperci, decyzja o dodatkowych niedzielach handlowych była swoistą "ceną" za wolną Wigilię. "Ostatecznie – choć doszło do przetargu w Sejmie – zapłata jest z zupełnie innej kategorii: trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie mają być handlowe" – czytamy na stronach Infor.pl.

Szybkie zmiany i brak konsultacji

Sposób uchwalenia ustawy budzi wiele wątpliwości. Oceniając przyjęte zmiany nie możemy jednak nie odnieść się do trybu prac nad projektem ustawy, ponieważ pokazał on jak w soczewce wszystko, co najgorsze w systemie stanowienia prawa w Polsce – zauważyła Konfederacja Lewiatan. Przedstawiciele organizacji pracodawców podkreślają, że brak odpowiednich konsultacji społecznych oraz szybkie tempo prac legislacyjnych prowadzą do niepewności i utrudniają planowanie działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie byli w ten sposób zaskakiwani – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC.

NIEDZIELE HANDLOWE 2025. TERMINY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2025 roku niedzielami handlowymi będą:

26 stycznia,13 kwietnia,27 kwietnia,29 czerwca,31 sierpnia,14 grudnia,21 grudnia.

Dodatkową niedzielą handlową w 2025 roku będzie 7 grudnia. Pozostałe daty są już objęte przepisami ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

W kontekście wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej, w 2025 roku Sejm przyznał, że będzie to logiczna konsekwencja nowego dnia wolnego w Wigilię. Choć nie zmienia to jednak ogólnego stanu rzeczy, który pozostaje wciąż krytykowany przez wielu ekspertów i przedstawicieli sektora prywatnego.

