Tragedia polskich dzieci. 300 tysięcy ojców nie płaci alimentów

Zdecydowana większość zadłużonych to mężczyźni, którzy odpowiadają za 94 proc. przypadków i niemal 95 proc. całkowitej kwoty zadłużenia. "Przeważająca większość z nich, bo 94 proc., to mężczyźni. Mają też prawie 23 razy większy dług niż kobiety (15,2 mld zł wobec 664 mln zł). Średnie zadłużenie jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi blisko 54 tys. zł" – czytamy w raporcie.

Długi alimentacyjne rosną systematycznie z powodu różnych przyczyn, takich jak unikanie obowiązku płacenia, społeczne przyzwolenie na niepłacenie, a także praktyki takie jak zatrudnianie "na czarno"

W dodatku 60 procent z nich to finansowi recydywiści, którzy oprócz alimentów, mają również zaległości wobec innych wierzycieli. Głównie banków, firm telekomunikacyjnych i sądów. Nie płacą za jazdę bez biletu czy za czynsz w mieszkaniach - podkreśla prezes zarządu Kaczmarski Inkasso, Jakub Kostecki:

Największe zadłużenie odnotowano wśród mieszkańców średnich miast – 110 tys. osób z długiem 5,9 mld zł. W małych miejscowościach i wsiach mieszka 103,7 tys. dłużników (5,5 mld zł), a w dużych miastach – 81 tys. osób, których łączny dług wynosi 4,5 mld zł.

Regionalnie najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka na Śląsku (36,6 tys.), natomiast najwyższe zadłużenie przypada na Mazowsze (ponad 2 mld zł). Województwa dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz łódzkie mają zadłużenie przekraczające miliard złotych. Z kolei województwo opolskie, z 7,1 tys. dłużników i łącznym długiem blisko 380 mln zł, znajduje się na końcu zestawienia

Alarmującym zjawiskiem jest rosnąca liczba młodych dłużników. W grupie wiekowej 18–25 lat ich liczba wzrosła w ciągu roku o 49 proc., do 1158 osób. Wzrosty odnotowano również w grupach 26–35 lat (8 proc.) oraz 36–45 lat (1,7 proc.). Są to najczęściej osoby bez pracy, w trakcie nauki lub unikające pierwszego zatrudnienia.

Nowelizacja przepisów

W odpowiedzi na narastający problem, 21 listopada Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Zakłada on podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł miesięcznie. W ocenie autorów raportu, zmiana ta jest konieczna, aby sprostać coraz większym zobowiązaniom wynikającym z wypłat alimentów przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS i GOPS).

Obecnie z Funduszu Alimentacyjnego korzystają dzieci z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1209 zł. W sytuacji przekroczenia tego progu, dłużnika może wpisać do Krajowego Rejestru Długów rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, jednak ta możliwość jest wykorzystywana bardzo rzadko.

Źródło: Kaczmarski Inkasso/ PAP/ KRD