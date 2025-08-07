Prezes PZU odwołany

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Andrzeja Klesyka z funkcji Prezesa Zarządu PZU SA oraz ze składu Zarządu PZU SA.

Nie podano przyczyn decyzji

Uchwała o odwołaniu nie zawiera informacji o przyczynach odwołania oraz weszła w życie z chwilą podjęcia. Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mandat odwołanego Prezesa Zarządu PZU SA wygasa wskutek odwołania ze składu Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła również uchwałę w sprawie czasowego powierzenia Członkowi Zarządu PZU SA - Panu Tomaszowi Tarkowskiemu wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA.

Uchwała o czasowym powierzeniu Członkowi Zarządu PZU SA obowiązków Prezesa Zarządu PZU SA weszła w życie z chwilą podjęcia.

Kim jest Tomasz Tarkowski?

Życiorys Członka Zarządu PZU SA czasowo wykonującego obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA:

Pan Tomasz Tarkowski Od 4 listopada 2024 r. jest Członkiem Zarządu PZU SA, a od 14 listopada 2024 r. również Członkiem Zarządu PZU Życie SA. W okresie od 31 stycznia do 16 czerwca 2025 r. czasowo wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu PZU Życie SA. Przez większość życia zawodowego (1996-2016) związany z Grupą PZU, w której przeszedł przez wszystkie poziomy operacyjne i zarządcze w obszarze likwidacji szkód - począwszy od specjalisty, przez dyrektora centrum likwidacji szkód do członka zarządu. W latach 2007-2011 jako członek zarządu PZU Ukraina odpowiadał za obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. Następnie wszedł do zarządu PZU oraz PZU Życie i kierował pionem likwidacji szkód i świadczeń. Przez kilka miesięcy 2016 roku był też prezesem zarządu Link4.

W kolejnych latach pracował m.in. dla ERGO Hestii, gdzie odpowiadał za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w procesie likwidacji szkód w spółkach ERGO w Polsce i w krajach bałtyckich, następnie zarządzał spółką ControlExpert Polska, dostarczającą usługi i tec hnologie dla likwidacji szkód. Od kwietnia 2022 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w UNIQA TU oraz UNIQUA TU na Życie SA odpowiedzialnego za Pion Odszkodowań i Świadczeń obejmujący także obszar windykacji roszczeń regresowych i obsługę spraw sądowych. Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończył również studia podyplomowe "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" na Wojskowej Akademii Technicznej, "Ubezpieczenia Gospodarc ze" na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Psychologia zarządzania personelem" na Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na IESE Business School.