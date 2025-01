Program skierowany jest do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce wpisane do rejestru takich instytucji najpóźniej do 23 grudnia 2024 roku. Dodatkowym warunkiem jest, aby miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce (bez uwzględnienia świadczenia "Aktywnie w żłobku”) nie przekraczała 1500 zł.

Dofinansowanie do placów zabaw

Dofinansowanie można przeznaczyć na modernizację lub doposażenie placów zabaw funkcjonujących przy żłobkach i klubach dziecięcych. Realizacja projektów powinna odbywać się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zwraca uwagę, by przy projektowaniu placów zabaw uwzględnić naturalne elementy, takie jak roślinność, drzewa, piasek czy woda. Zaleca się również wykorzystanie ukształtowania terenu, np. poprzez tworzenie wzniesień zachęcających dzieci do wspinaczki, czy różnorodnych naturalnych nawierzchni, takich jak trawa i piasek, które umożliwiają różne formy aktywności.

Jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie przez platformę ePUAP na adres właściwego urzędu wojewódzkiego. Wyniki naboru zostaną opublikowane do 11 marca 2025 roku na stronie internetowej ministerstwa.

300 tys. zł na plac zabaw

Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, a kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jedną instytucję opieki, niezależnie od liczby placów zabaw.