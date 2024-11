Rolnicy mają czas do 20 listopada 2024 roku, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach interwencji "Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu". Jest to jeden z nowych elementów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory złożono już 14,5 tysiąca wniosków.