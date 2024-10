Budżet tegorocznej edycji wynosi 5 milionów złotych, a maksymalna kwota dofinansowania dla jednej jednostki to 150 tysięcy złotych.

Rozszerzony zakres wsparcia dla OSP

Fundacja ORLEN, wprowadziła do programu możliwość przeznaczenia grantów na finansowanie szkoleń, w tym specjalistycznych kursów dla kierowców, oraz na ubezpieczenie sprzętu. Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN S.A., podkreśla znaczenie tej zmiany: Chcemy nie tylko dostarczać im niezbędny sprzęt, ale także umożliwić rozwój kwalifikacji funkcjonariuszy.

Dwa warianty dofinansowania

Tegoroczny program oferuje dwa główne warianty wsparcia, dostosowane do specyficznych potrzeb jednostek OSP. Pierwsza ścieżka, przeznaczona dla jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz tych, które wspierają obszary, w których operuje Grupa ORLEN. W ramach tej ścieżki, środki mogą zostać wykorzystane na: zakup sprzętu, szkolenia z ratownictwa technicznego, chemicznego oraz związanego z reagowaniem na skutki zmian klimatycznych, ubezpieczenie sprzętu i prowadzonych działań, wsparcie psychologiczne dla strażaków.

Jednostki mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł, 50 tys. zł lub nawet 150 tys. zł, w zależności od potrzeb i rodzaju realizowanych projektów.

Druga ścieżka skierowana jest do jednostek, które planują włączenie do KSRG. Oferuje ona możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup sprzętu oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do spełnienia wymogów włączenia do systemu. Granty w tej ścieżce mogą wynosić maksymalnie 50 tys. zł.

W obu przypadkach środki można również przeznaczyć na ubezpieczenie sprzętu oraz działania podejmowane przez OSP, jak i na pomoc psychologiczną dla ratowników.

Do kiedy można składać wnioski?

Zainteresowane jednostki OSP mogą składać wnioski za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Fundacji ORLEN. Nabór trwa do 21 października 2024 r.