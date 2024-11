Według najnowszych danych z Otodom Analytics, Katowice wyróżniają się szczególnie dramatycznym spadkiem sprzedaży – aż o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, co jest najwyższym wynikiem spośród siedmiu głównych ośrodków miejskich w Polsce.

W innych miastach, takich jak Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, sytuacja prezentuje się nieco lepiej – tam spadek wyniósł około 20-25 proc.

Kryzys na rynku nieruchomości? Sprzedaż mieszkań drastycznie spada

Mimo że rok do roku dane wskazują na spadki, październik okazał się łaskawszy dla deweloperów w porównaniu do września. Sprzedaż mieszkań na siedmiu głównych rynkach – Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław – wyniosła 3643 jednostki, co oznacza 6 proc. wzrost w stosunku do września. To wskazuje na pewne odbicie na rynku, pomimo obciążenia związanego z wysokimi stopami procentowymi i malejącą zdolnością kredytową klientów.

Efekt "Bezpiecznego Kredytu 2 proc." osłabia porównania

Raport przypomina, że rok wcześniej działał program "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", co wpłynęło na wyższy poziom sprzedaży w 2023 roku. Obecny roczny spadek o około 25 proc. w większości miast nie jest więc bezpośrednim sygnałem alarmowym – spadek następuje z wysokiego poziomu, a rynek nadal szuka równowagi po okresie znacznych wzrostów.

Wzrost oferty – więcej mieszkań dostępnych na rynku

Deweloperzy w październiku wprowadzili do sprzedaży więcej mieszkań, niż zostało sprzedanych, co przyczynia się do rosnącej oferty na rynku. Na koniec października liczba dostępnych mieszkań na największych rynkach Polski przekroczyła 53 tysiące, a największy wzrost oferty odnotowano w Krakowie (110 proc.) i Wrocławiu (90 proc.) rok do roku. W Warszawie oferta mieszkań wzrosła o 52% – potencjalni nabywcy mieli tu wybór spośród około 12,6 tys. jednostek.

Ceny mieszkań stabilizują się, ale nadal wyższe niż przed rokiem

Ceny ofertowe mieszkań na największych rynkach wykazują stabilizację zarówno miesiąc do miesiąca, jak i w relacji rocznej. W październiku 2024 roku ceny były o 9 proc. wyższe niż w październiku 2023, co stanowi symboliczny wzrost w porównaniu do dwucyfrowych wzrostów, jakie rynek obserwował jeszcze pół roku temu. Dwucyfrowy wzrost cen rok do roku utrzymał się jedynie w Łodzi (+20 proc.), Wrocławiu (+13 proc.) i Warszawie (+12 proc.).

