Elektroniczna mLegitymacja ZUS: czym jest, dla kogo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim profilu na portalu X przypomina o możliwości skorzystania z mLegitymacji ZUS. Tylko w październiku tego roku w aplikacji mObywatel pobrało ją 25 tyś osób. Co więcej, prawie 877 tyś. obywateli korzysta już z tej formy legitymacji.

Czym jest mLegitymacja ZUS

Reklama

Czym jest mLegitymacja? Jest to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji emeryta i rencisty. Już od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista może z niej korzystać. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Jak podaje portal ZUS.pl, już od stycznia ubiegłego roku ZUS wystawia mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

Dla kogo mLegitymacja

Osoby, które nabywają uprawnienia do renty lub emerytury, już od stycznia 2023 roku otrzymują obecnie legitymację w formie elektronicznej. Dodatkowo emeryci, którzy chcą otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, również mają taką możliwość. Wystarczy, że w tym celu złożą odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając formularz ERL.

Jakie możliwości daje mLegitymacja

Jakie korzyści dla emeryta czy rencisty niesie ze sobą możliwość korzystania z mLegitymacji? Otóż mLegitymacja ZUSumożliwia korzystanie z tego dokumentu w wersji elektronicznej, gdziekolwiek się jest. Wystarczy mieć ze sobą smartfona i zainstalowaną na nim aplikację mObywatel.

Wiele osób chętnie korzysta z aplikacji m obywatel, ponieważ daje ona dostęp do wielu ważnych funkcji i dokumentów, takich jak np.: prawo jazdy, własne recepty czy właśnie legitymacja emeryta-rencisty? Co ważne, mLegitymacja działa tak jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego smartfona, emeryt lub rencista potwierdza, że taki dokument posiada. I tym samym może on skorzystać z różnych przysługujących mu ulg i czy uprawnień. Oczywiście plastikowa legitymacja zachowuje swoją ważność. Jednak dzięki mLegitymacji nie potrzeba już jej nosić zawsze przy sobie.

Reklama

Warto również wiedzieć, że dotychczasowa legitymacja emeryta i rencisty nadal jest ważna. Osoby, które korzystają ze swoich tradycyjnych legitymacji. Nie muszą się o to martwić, bowiem zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.

Taką tradycyjną legitymację można również dodać do aplikacji mObywatel. W menu aplikacji wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument", a następnie z listy wybrać legitymację emeryta-rencisty. Dokładna instrukcja znajduje się na filmie instruktażowym ZUS na YouTube: