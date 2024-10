Rynek nieruchomości w Polsce odnotował znaczące zmiany w III kwartale 2024 roku. Jak wynika z danych Otodom i Polityki Insight, oferta mieszkań na sprzedaż wzrosła o 7 proc. względem II kwartału oraz o 23 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, osiągając rekordowy poziom dostępności, nienotowany od 2014 roku.

Według raportu "Kwartalnik Mieszkaniowy Otodom i Polityki Insight", średnie ceny ofertowe mieszkań w III kwartale wzrosły o 1,4 proc. kwartał do kwartału, co stanowi spadek tempa wzrostu w porównaniu do wcześniejszych kwartałów – w II kwartale wzrost wyniósł 1,8 proc., a w I kwartale aż 3,2 proc.. W największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ceny wzrosły bardziej, bo aż o 2,4 proc., ze względu na rosnącą liczbę inwestycji o wysokim standardzie.

Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, zauważa, że część kupujących wciąż wstrzymuje się z decyzją o zakupie mieszkania, czekając na rządowy program preferencyjnych kredytów "Mieszkanie na Start".

Na rynku aktywne pozostają osoby finansujące zakup z własnych środków lub posiadające wysoką zdolność kredytową, natomiast deweloperzy intensyfikują wprowadzanie nowych inwestycji na rynek.

Stabilizacja cen na rynku wtórnym i większe zainteresowanie starszymi mieszkaniami

Na rynku wtórnym utrzymuje się stabilność cenowa. Mieszkania z lat 1945-2015 nie podrożały w III kwartale, a odsetek lokali oczekujących na sprzedaż przekracza 50 proc.. Jedynie najstarsze nieruchomości, wybudowane przed 1945 rokiem, zanotowały wzrost cen, co może wynikać z zainteresowania lokalami poflippingowymi, odnowionymi z myślą o wymagających klientach.

Rekordowy wybór domów i stabilizacja cen działek

Zmiany dotknęły także segment domów jednorodzinnych, których oferta osiągnęła rekordowy poziom. Największy wzrost, o 10 proc. w skali roku, odnotowano w przypadku domów na działkach powyżej 500 m², położonych głównie poza aglomeracjami. Mimo dużej dostępności ceny wzrosły nieznacznie – o 1,4 proc. dla domów w zabudowie szeregowej i o 1,7 proc. dla wolnostojących.

Osoby planujące budowę własnego domu również mogą liczyć na stabilizację cen działek budowlanych. Po dużych wahaniach w ostatnich dwóch kwartałach ceny gruntów ustabilizowały się na poziomie 250 zł/m², co świadczy o osiągnięciu równowagi na rynku działek budowlanych.

