Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Terminy składania wniosków o świadczenie wspierające zależą od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON. Oto harmonogram:

osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów, mogą składać wnioski od 2024 roku,

mogą składać wnioski od osoby z punktacją między 78 a 86 będą miały taką możliwość od 2025 roku,

będą miały taką możliwość od osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów będą mogły ubiegać się o świadczenie od 2026 roku.

Reklama

Wyjątkiem są osoby, których opiekunowie otrzymywali już wcześniej świadczenia opiekuńcze od gminy. W takich przypadkach można składać wnioski już w 2024 roku, jeśli posiadasz decyzję WZON z minimum 70 punktami.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Najpierw musisz złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, aby uzyskać decyzję ustalającą Twój poziom potrzeby wsparcia. Gdy decyzja stanie się ostateczna, możesz ubiegać się o świadczenie wspierające w ZUS.

Jeśli złożysz wniosek do ZUS przed uzyskaniem ostatecznej decyzji WZON, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku. Ważne jest więc, aby przestrzegać odpowiedniej kolejności działań: najpierw WZON, potem ZUS.

Co musisz mieć, aby uzyskać decyzję o potrzebie wsparcia?

Decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia wydaje WZON na podstawie Twojego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia. Może to być:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,

lub samodzielnej egzystencji, orzeczenie o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 roku.

Reklama

Decyzja o potrzebie wsparcia obowiązuje przez taki sam okres jak orzeczenie o niepełnosprawności, jednak maksymalnie na 7 lat.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wspierające możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, przez platformy takie jak:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Nie musisz załączać decyzji WZON do wniosku, wystarczy podać numer decyzji. ZUS sam pobierze potrzebne informacje z systemu.

Czy możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Tak, wniosek o świadczenie wspierające może złożyć za Ciebie pełnomocnik. Wystarczy, że udzielisz mu pełnomocnictwa, a on złoży wniosek z własnego profilu w PUE ZUS, Emp@tii lub bankowości elektronicznej.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Czy będzie podwyższone w 2025 roku?

Wysokość świadczeniawspierającego zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON. Oto kilka przykładów:

95–100 punktów zapewnia 220% renty socjalnej,

zapewnia 90–94 punkty to 180% renty socjalnej,

to 70–74 punkty odpowiadają 40% renty socjalnej.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie regularnie aktualizowana w tym samym czasie, co zwiększenie kwoty renty socjalnej. Zwykle następuje to 1 marca każdego roku.

Od 1 marca 2024 roku renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Kwota ta zostanie zmieniona od 1 marca 2025 roku, prawdopodobnie wzrastając do 1901,71 zł brutto. Ta zmiana będzie miała wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Czy można łączyć świadczenie wspierające z emeryturą lub 800+?

Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega zajęciu przez komornika. Można je również otrzymywać niezależnie od innych świadczeń, takich jak emerytura czy 800+ dla osób niesamodzielnych.

Co, jeśli Twój opiekun pobiera inne świadczenia?

Jeśli Twój opiekun otrzymuje świadczenia z gminy, np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, te świadczenia zostaną wstrzymane po przyznaniu Ci świadczenia wspierającego przez ZUS.

ZUS zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy otrzymasz prawo do świadczenia wspierającego, ZUS automatycznie zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Na Twój wniosek może również zgłosić członków Twojej rodziny, co można zrobić przez PUE ZUS.