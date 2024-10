Producenci rolni, którzy doświadczyli strat w uprawach na skutek przymrozków wiosennych oraz gradobicia w 2024 roku, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Pomoc ta obejmuje straty spowodowane przymrozkami występującymi między 15 a 30 kwietnia 2024 r., a także gradobiciem, które miało miejsce między 1 a 31 maja 2024 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie na 2024 rok i zadeklarowali uprawy o powierzchni minimum 0,1 ha. Dotyczy to roślin takich jak agrest, aronia, porzeczki, brzoskwinie, czereśnie, gruszki, jabłka, morele, orzechy włoskie, śliwki, wiśnie, borówki, jeżyny, maliny, truskawki, inne owoce jagodowe oraz winorośl.

Aby zakwalifikować się do wsparcia, rolnik musi wykazać, że straty w jego produkcji roślinnej przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji z lat 2021-2023 lub trzech lat z okresu 2019-2023, z pominięciem najwyższego i najniższego wyniku.

Wysokość wsparcia

Kwoty dofinansowania zależą od rodzaju upraw oraz skali strat. Przykładowo, za uprawy agrestu, aronii czy porzeczek, rekompensaty wynoszą od 1500 zł/ha do 3000 zł/ha, w zależności od poziomu strat. Natomiast w przypadku borówek, jeżyn, malin, truskawek czy winorośli, wsparcie może wynosić od 3000 zł/ha do 6000 zł/ha. Wysokość wypłacanej pomocy zostanie pomniejszona o 65 proc. wartości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, jeśli takie zostało wypłacone.

Ważne terminy i dokumenty

Wnioski można składać od 1 do 22 października 2024 r. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Rolnicy muszą dołączyć do wniosku m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz umowy ubezpieczenia, jeśli taką zawarto. Decyzje w sprawie przyznania pomocy zostaną wydane do 6 grudnia 2024 r., a środki finansowe mają zostać wypłacone do końca roku.