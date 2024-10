Zasiłek pielęgnacyjny to finansowe wsparcie, które pomaga pokryć część kosztów związanych z opieką nad osobami, które z powodu niepełnosprawności lub wieku potrzebują stałej pomocy. Świadczenie to jest skierowane do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie od 1 listopada 2024?