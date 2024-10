Zmiany w świadczeniach rodzinnych od listopada 2024 roku: co się zmieni

Od listopada 2024 roku wejdą w życie zasady dotyczące świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.Nowe przepisy, opublikowane w Dzienniku Ustaw, nie zmieniają kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń.

Od nowego okresu zasiłkowego, który potrwa od 1 listopada 2024 do 31 października 2025, rozporządzenie nie przewiduje podwyżek ich wysokości. Już 15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ws. wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, które stanowią podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Przepisy dotyczyć będą świadczeń wypłacanych od 1 listopada 2024 roku.

Reklama

Co nowego w świadczeniach od 1 listopada 2024

Jak podaje portal Infor.pl, nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ważnych zmian w zasadach wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. I tak oto kryteria dochodu wynosić będą:

Kryterium dochodowe , które uprawniać będzie do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie wynosiło 674 zł . W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas kryterium to wzrasta do 764 zł .

, które uprawniać będzie do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie wynosiło . W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas kryterium to wzrasta do . 1922 zł – tyle będzie wynosiło kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka.

Reklama

Natomiast jak podaje portal RynekZdrowia.pl, wysokości świadczeń według nowych przepisów wynoszą odpowiednio:

zasiłek rodzinny w następujących kwotach:

- 95 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

- 124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18. roku życia,

- 135 zł – na dziecko w wieku od 18 do 24. roku życia;

1000 zł wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka ;

wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka 400 zł miesięcznie to wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 193 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci – tyle wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci – tyle wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 215,84 zł miesięcznie wyniesie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ;

wyniesie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 620,00 zł miesięcznie będzie wynosić wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego który przysługuje na podstawie art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 i 2760) ;

będzie wynosić wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego który przysługuje na podstawie art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 i 2760) 1000 zł miesięcznie to wysokość świadczenia rodzicielskiego ;

to wysokość świadczenia rodzicielskiego 620 zł miesięcznie wyniesie wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

wyniesie wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego to wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego to wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością wyniesie:

- 90 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do 5 lat,

- 110 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia aż do ukończenia przez nie 24. roku życia;