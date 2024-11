Jak podaje portal pulshr.pl, przedsiębiorcy wyrażają głęboką dezaprobatę wobec projektu ustawy przewidującego wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Proponują kompensację tego dodatkowego dnia świątecznego poprzez likwidację innego święta ustawowego, takiego jak Święto Trzech Króli czy Święto Pracy.

Chociaż pomysł cieszy się dużym poparciem wśród pracowników, jego implementacja może prowadzić do różnorodnych konsekwencji społecznych i gospodarczych, szczególnie negatywnie wpływając na sektory o wysokiej sezonowości, takie jak handel czy gastronomia. Dodatkowo, pracownicy wykonujący zawody związane z przygotowaniami świątecznymi, jak piekarze czy kurierzy, mogą doświadczyć znacznego wzrostu obciążenia pracą w przypadku wolnej Wigilii.

Tegoroczna Wigilia wolna od pracy?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk zapowiedziała, że już tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia może być dniem wolnym od pracy.

Na antenie TOK FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że przedkłada się propozycję ustawodawczą, której celem jest wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Uważamy, że taki krok umożliwi każdemu pracownikowi, niezależnie od wyznania, godne przygotowanie się do świąt i spędzenie tego czasu w gronie najbliższych.

Tego samego dnia Lewica złożyła w parlamencie projekt ustawy mający na celu wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia. W uzasadnieniu podkreślono, że Wigilia jest dniem o szczególnym znaczeniu dla wszystkich pracowników, którzy często celebrują go w gronie rodzinnym, kultywując zarówno tradycje religijne, jak i świeckie.

Wolna Wigilia - jakie może mieć konsekwencje dla różnych grup społecznych?

Przedsiębiorcy wyrażają swoje obawy dotyczące projektu ustawy proponującej wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia. Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiebiorcy.pl, choć docenia wagę dyskusji o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, podkreśla, że Wigilia jest jednym z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu i możliwość spędzenia jej z rodziną jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Wolny dzień w Wigilię byłby wyrazem uznania dla tej tradycji.

Pomysł wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię cieszy się dużym poparciem wśród pracowników, jednak przedsiębiorcy zwracają uwagę na potencjalne negatywne skutki takiego rozwiązania. Obawiają się, że może to prowadzić do nierówności społecznych, szczególnie dotykając branże sezonowe, takie jak handel czy gastronomia. Ponadto, pracownicy wielu zawodów, np. piekarze czy kurierzy, którzy są niezbędni w przygotowaniach świątecznych, mogą być przeciążeni pracą w związku z brakiem wolnego dnia.

Wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię może wymusić przerwę w wielu procesach produkcyjnych i logistycznych, co z kolei może prowadzić do zmniejszenia zysków przedsiębiorstw. Planowanie produkcji wymaga precyzji i elastyczności, a nagła zmiana kalendarza może utrudnić dostosowanie się do nowych warunków. Dodatkowo, zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą skutkować niedoborami towarów na rynku.

Jak podkreśla sam projektodawca, wiele firm już teraz dostosowuje organizację pracy w Wigilię, np. skracając godziny pracy lub organizując spotkania świąteczne. Oznacza to, że pracodawcy są świadomi znaczenia tego dnia dla pracowników i podejmują inicjatywy, aby umożliwić im godne świętowanie.

Wolna Wigilia, ale tylko kosztem zabrania innego dnia wolnego

Federacja Przedsiebiorcy.pl, choć nie sprzeciwia się idei wolnej Wigilii, proponuje znalezienie kompromisu. Wskazuje, że wprowadzenie nowego dnia wolnego mogłoby wiązać się z likwidacją innego święta. W związku z tym sugeruje, aby parlament rozważył możliwość zniesienia święta Trzech Króli lub 1 maja, co pozwoliłoby na wprowadzenie wolnej Wigilii bez zwiększania liczby dni wolnych od pracy.

Ustawa jasno wskazuje, że 1 maja obchodzimy jako święto państwowe, aby uczcić wszystkich, którzy przyczynili się do budowy naszej Ojczyzny. To dzień, w którym doceniamy wartość pracy, rozumianej nie tylko jako obowiązek, ale także jako sposób na rozwój osobisty i doskonalenie świata.

Prof. Jan Klimek, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, podobnie jak przedstawiciele Federacji Przedsiebiorcy.pl, wyraża ogólną aprobatę dla propozycji Lewicy dotyczącej wolnej Wigilii. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku Federacji, wyraża on pewne zastrzeżenia i proponuje określone warunki.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, prof. Jan Klimek, wyraża pozytywne stanowisko wobec pomysłu wprowadzenia wolnej Wigilii. Jego zdaniem, taki krok byłby zgodny z obecną praktyką wielu przedsiębiorstw, gdzie Wigilia i tak ma charakter mniej formalny. Wolna Wigilia przyczyniłaby się do poprawy atmosfery w pracy i zaspokoiłaby potrzeby pracowników. Prof. zwraca uwagę, że dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, dodatkowe dni wolne, takie jak proponowana Wigilia, to spore obciążenie. Wskazuje, że częste zmiany w prawie pracy, jak podwyżki płac minimalnych czy zmiany w systemie L4, utrudniają funkcjonowanie małych firm, które mają ograniczoną zdolność adaptacji. Dlatego, zdaniem Klimka, wprowadzenie wolnej Wigilii powinno iść w parze z likwidacją innego święta, np. Trzech Króli.

