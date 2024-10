Czego dotyczy konkurs?

Konkurs skierowany jest do osób, które obroniły lub wkrótce obronią swoje prace magisterskie lub doktorskie w zakresie prawa, ekonomii, administracji, zarządzania oraz pokrewnych dziedzin. W ramach konkursu można zgłaszać prace napisane w języku polskim lub angielskim. Prace magisterskie muszą być obronione w okresie od 15 października 2023 do 15 października 2024, natomiast prace doktorskie – od 15 października 2021 do 15 października 2024.

Tematyka prac

Prace powinny dotyczyć dwóch głównych obszarów. Ochrona konkurencji: W tym kontekście mile widziane są badania dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej oraz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ochrona konsumentów: Uczestnicy mogą skupić się na praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktykach rynkowych oraz niedozwolonych postanowieniach wzorców umów.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie, które powinno zawierać formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie oraz zaświadczenie uczelni potwierdzające temat pracy i termin obrony. W przypadku prac doktorskich wymagane są także dwie recenzje. Zgłoszenia można składać elektronicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Nagrody

Konkurs oferuje pieniężne nagrody dla laureatów. W kategorii prac magisterskich, nagrody wynoszą: 7000 zł za pierwsze miejsce, 5000 zł za drugie i 3000 zł za trzecie. Dodatkowo, laureaci będą mieli szansę na płatne praktyki w UOKiK oraz wyróżnienia w postaci 5000 zł od Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

W kategorii prac doktorskich, nagrody wynoszą: 10000 zł za pierwsze miejsce, 7000 zł za drugie i 5000 zł za trzecie. Najlepsze prace zostaną opublikowane w ramach Biblioteki UOKiK.