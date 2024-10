Podział środków

Z 10 miliardów złotych, najwięcej środków — około 8,22 miliarda złotych — trafi do jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podział tych środków będzie oparty na zasadzie proporcjonalności, uwzględniając wysokość dochodów JST z PIT za 2024 rok. Oznacza to, że gminy, powiaty i województwa otrzymają środki adekwatnie do swoich udziałów w całkowitych dochodach z PIT.

Reklama

Szczegóły podziału

Gminy otrzymają środki proporcjonalnie do dochodów z PIT, z uwzględnieniem korekty PIT za 2022 rok.

Powiaty i województwa również będą otrzymywać środki proporcjonalnie do swojego udziału w dochodach PIT.

W przypadku, gdy obliczona kwota dla danej jednostki samorządu terytorialnego będzie niższa od ustalonych minimum dla różnych grup (np. dla gmin do 5 tys. mieszkańców – minimum 1 mln zł), JST otrzymają dodatkowe środki w formie uzupełnienia subwencji ogólnej. W ten sposób każda jednostka samorządu terytorialnego zapewni sobie minimalny poziom dochodów, co ma na celu wsparcie tych JST, które generują mniejsze dochody z PIT.

Subwencja ogólna

W ramach tej samej inicjatywy, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego zostanie zwiększona o 1,78 miliarda złotych, co ma na celu dodatkowe wsparcie dla samorządów. Jest to szczególnie istotne dla gmin, powiatów i województw, które mogą mieć trudności w realizacji swoich zadań z powodu niższych dochodów.

Pierwsze środki trafią na konta najpóźniej na początku listopada.

Reklama

Cel wsparcia

Celem przyznania dodatkowych środków jest wsparcie JST w realizacji ich zadań publicznych. Samorządy terytorialne, które są odpowiedzialne za szeroką gamę usług publicznych, od edukacji po infrastrukturę lokalną, często borykają się z problemem niewystarczających środków na pokrycie swoich wydatków.