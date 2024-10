Podział środków dla samorządów w 2024 roku

W ramach wsparcia na 2024 rok JST otrzymają dodatkowe dochody o łącznej wartości 10 mld zł. Główna część tej kwoty, wynosząca 8,2 mld zł, pochodzi z udziału JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te zostaną podzielone między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do ich udziału we wpływach z PIT w 2024 roku. Pod uwagę brane będą również korekty PIT z 2022 roku.

Zasady podziału środków

Dla gmin, powiatów i województw ustalono zasady proporcjonalnego podziału środków, oparte na udziale w PIT. Gminy otrzymają fundusze proporcjonalnie do ich dochodów z PIT w stosunku do ogólnych dochodów wszystkich gmin. Zasada ta obowiązuje również dla powiatów i województw.

Jeżeli kwota wyliczona na podstawie powyższych zasad będzie niższa od określonych minimów, JST otrzymają środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, aby zapewnić im minimalne dochody. Przykładowo:

gminy do 5 tys. mieszkańców otrzymają co najmniej 1 mln zł,

gminy od 5 do 10 tys. mieszkańców – co najmniej 1,5 mln zł,

powiaty do 75 tys. mieszkańców – minimum 3 mln zł,

województwa z liczbą mieszkańców do 1,25 mln – co najmniej 6 mln zł.

Miasta na prawach powiatu otrzymają dodatkowe dochody wyliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla gmin i powiatów. Dodatkowo, subwencja ogólna dla JST w 2024 roku zostanie zwiększona o 1,78 mld zł, aby zapewnić wystarczające środki finansowe do realizacji zadań publicznych.