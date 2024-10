Podwyżka cen za przesyłki do Paczkomatów

Zgodnie z nowym cennikiem InPost, od 1 listopada cena wysyłki paczki z Allegro do Paczkomatu wzrośnie z 10,95 zł do 11,49 zł, co stanowi podwyżkę o 4,9 proc.

Firma InPost nie podała oficjalnych powodów tej zmiany.

Rosnąca popularność paczkomatów w Polsce

Paczkomaty stały się jednym z najbardziej popularnych sposobów odbioru przesyłek przez Polaków. Doceniamy możliwość odbioru paczek 24/7. Lokalizacja paczkomatów, często przy miejscu zamieszkania, przy sklepie też pasuje klientom​. Ale czy ta popularność stoi za podniesieniem cen?