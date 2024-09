Wspierając dotknięte katastrofą regiony, InPost Group, pod przewodnictwem Rafała Brzoski, uruchomiło specjalną pomoc.

Rafał Brzoska pomoże osobom dotkniętym powodziom

Rafał Brzoska, zainicjował akcję, wykorzystując dostępne zasoby InPost Group. Kiedy dowiedzieliśmy się o skali zniszczeń, nie mogliśmy pozostać obojętni. Uruchomiliśmy cały nasz tabor drogowy, aby nieodpłatnie transportować pomoc do najbardziej potrzebujących. Wierzymy, że nasze działania mogą przyczynić się do złagodzenia skutków tej tragedii – napisał na LinkedIn Brzoska.

Akcja pomocowa. Co zostało zrobione?

Do tej pory jak poinformował miliarder udało się już uruchomić bezpłatny serwis dostaw paczekpomocowych, co pozwala na sprawne przekazywanie wsparcia od darczyńców bezpośrednio do poszkodowanych. Ponadto, Brzoska wraz z zespołem InPost zorganizowali zbiórkę funduszy, która zyskała ogromne wsparcie od przedsiębiorców skupionych wokół Rady Polskich Przedsiębiorców, Polskiej Rady Biznesu oraz Corporate Connections.

Ogromna mobilizacja

Reakcja społeczności biznesowej była natychmiastowa. Już w pierwszych godzinach udało się zebrać ponad 3 miliony złotych dzięki rekordowym wpłatomo od licznych firm prywatnych. To dowód na to, że w trudnych chwilach potrafimy się zjednoczyć i wspierać nawzajem – podkreśla Brzoska.