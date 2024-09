Fundacja WOŚP znana z organizowania wszechstronnych akcji charytatywnych i wspierania sektora ochrony zdrowia, nie pozostaje obojętna wobec ostatnich tragicznych wydarzeń, które dotknęły Polskę.

WOŚP wspiera powodzian

W tym trudnym czasie, Fundacja WOŚP kieruje apel do Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zostało powołane do zarządzania kryzysem, że staje w gotowości do współpracy oraz wsparcia działań ratunkowych i pomocowych.

40 mln wsparcia

Jerzy Owsiak poinformował, że fundacja przekaże kwotę 40 mln złotych na zakup najpilniejszych środków pierwszej potrzeby