W szóstej edycji programu "Mój Prąd" nacisk położono na rozwój magazynów energii.

Kluczowe zmiany w edycji 6.0

Dzięki nim możliwe jest zwiększenie wykorzystania energii w miejscu jej wytworzenia, co ma na celu odciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej. Program ma na celu wspieranie inwestycji, które przyczyniają się do poprawy efektywności zarządzania energią elektryczną i przyspieszenia procesu dekarbonizacji sektora energetycznego w Polsce.

Nabór wniosków będzie trwał od 2 września do 20 grudnia 2024 roku, lub do wyczerpania środków. Budżet tegorocznej edycji wynosi 400 milionów złotych, a środki pochodzą z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

Wysokość dofinansowania i warunki

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 28 tysięcy złotych. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju inwestycji:

Dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaicznedo wynosi 6 tysięcy złotych i jest dostępne dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 roku. Jeżeli inwestycja obejmuje także magazyn energii, wsparcie wzrasta do 7 tysięcy złotych.

Na magazyn energii elektrycznej dofinansowanie może wynieść do 16 tysięcy złotych. Minimalna pojemność magazynu kwalifikującego się do wsparcia to 2 kWh.

Na magazyn energii cieplnej można otrzymać do 5 tysięcy złotych, przy minimalnej pojemności 20 dm³.

Cele programu

Program "Mój Prąd" ma na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także poprawę autokonsumpcji energii dzięki inwestycjom w magazyny. W efekcie, program przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i promuje zrównoważony rozwój energetyki w kraju.