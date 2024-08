"Widzimy miejsce dla zwiększenia zasiłku pogrzebowego. Chcemy, aby wzrósł on do kwoty ponad 6 tys. 450 zł" - przekazał we wtorek na antenie Polsat News minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że MF zdaje sobie sprawę z pewnych ryzyk związanych z tym projektem i nie chce, aby ceny usług pogrzebowych wzrosły.