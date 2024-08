Jak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów, projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 roku.

Bon senioralny 2024

Założenia na temat bonu senioralnego zawarte są w projekcie ustawy o bonie senioralnym (UA3). Wynika z niej, że program pomocowy skierowany jest do osób powyżej 75. roku życia oraz ich pracujących członków rodziny. Celem projektu jest wsparcie zawodowo aktywnych osób, które z uwagi na swoje obowiązki zawodowe nie są w stanie zapewnić niezbędnej opieki osobom starszym w codziennym życiu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 roku.

Bon senioralny ma być pakietem usług o określonej wartości. Każda uprawniona osoba będzie mogła w każdej chwili z niego skorzystać. Program umożliwi korzystanie z różnorodnych świadczeń, takich jak dodatkowe konsultacje lekarskie, rehabilitacja czy wsparcie w prowadzeniu domu.

Bon senioralny - dla kogo?

Program bonu senioralnego jest skierowany do osób w średnim wieku (40-50 lat), których rodzice są w wieku emerytalnym (75+). Bon senioralny ma zapewnić osobom po 75. roku życia należytą opiekę, a ich rodzinom dodatkowe pieniądze, które będą mogły wykorzystać na wsparcie seniora w codziennych czynnościach.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, beneficjentem świadczeń finansowanych z bonu senioralnego może być wyłącznie osoba, która ukończyła 75 lat i której rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Osoba uprawniona do pozyskania świadczeń w ramach bonu senioralnego to zstępny zobowiązany do alimentacji na rzecz osoby starszej, posiadający dochody pochodzące z pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Bon senioralny 2024 - jaka kwota?

Wysokość świadczenia w ramach bonu senioralnego jest bezpośrednio powiązana z wysokością krajowej płacy minimalnej. W związku z tym, że płaca minimalna uległa zmianie, wartość bonu również ulegnie aktualizacji. Do lipca 2024 roku wynosiła ona 2121 złotych, natomiast od sierpnia 2024 roku wzrośnie do 2150 złotych brutto.

Bon senioralny to prawo do skorzystania ze wsparcia w ramach usług o charakterze opiekuńczym w określonej liczbę godzin i zakresie podstawowych czynności dnia codziennego przez gminę. Wartość bonu będzie odpowiadać liczbie godzin pomnożonej przez stawkę za jedną godzinę usług. Niewykorzystana w danym miesiącu wartość bonu senioralnego nie podlega kumulacji i nie zwiększa wartości bonu przyznanego na kolejny miesiąc. Bon senioralny nie jest ekwiwalentem pieniądza i nie może być wymieniony na gotówkę ani żadne inne środki płatnicze.

Bon nie obejmuje usług medycznych. Jeśli w domu z osobą starszą mieszka ktoś inny, kto może się nią zaopiekować, bon nie będzie przyznany. Jeżeli wnioskowany bon dotyczy małżeństwa lub pary osób starszych po 75. roku życia, ocena potrzeb uwzględnia potrzeby obu osób.

Bon senioralny - od kiedy? Kiedy bon senioralny wejdzie w życie?

Projekt bonu senioralnego, którego podstawy czerpią z istniejących już rozwiązań regionalnych, zostanie zaprezentowany publicznie w przyszłym tygodniu, z okazji setnego dnia rządów obecnej koalicji. Po fazie konsultacji społecznych planuje się wdrożenie programu w 2025 roku. Aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie, niezbędne jest przygotowanie kadr gminnych poprzez odpowiednie szkolenia.

Bon senioralny a kryterium dochodowe

Warunkiem uzyskania bonu senioralnego jest spełnienie kryterium dochodowego zarówno przez osobę starszą, jak i członka rodziny sprawującego opiekę. Maksymalny miesięczny dochód osoby starszej nie może przekroczyć 5000 złotych brutto. Limit obejmie też członka rodziny, lecz w tym przypadku istotna jest liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia- informuje KPRM.

Wniosek o bon senioralny

Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach bonu senioralnego będzie kierowany do właściwego organu gminy przez osobę pozostającą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej ze starszym członkiem rodziny. Dokument ten będzie musiał zostać złożony drogą elektroniczną, poprzez dedykowany system informatyczny.

Wniosek będzie uzupełniony kwestionariuszem, służącym do przeprowadzenia oceny stopnia, w jakim potrzeby osoby starszej pozostają niezaspokojone. Na podstawie uzyskanych informacji gmina będzie mogła określić najbardziej adekwatną formę i intensywność wsparcia. Do wniosku należy dołączyć zgodę osoby w wieku 75 lat lub więcej, wyrażoną na piśmie, upoważniającą jej zstępnego do złożenia wniosku w jej imieniu. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizyty domowej w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku i zweryfikowania faktycznego zakresu potrzeb osoby starszej.

Usługi świadczone w ramach bonu senioralnego

Usługi finansowane z bonu senioralnego obejmować będą cztery podstawowe obszary:

Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych: np. przygotowanie posiłków, pomoc w czynnościach higienicznych.

np. przygotowanie posiłków, pomoc w czynnościach higienicznych. Wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: np. towarzyszenie na wizytach lekarskich, pomoc w załatwianiu formalności.

np. towarzyszenie na wizytach lekarskich, pomoc w załatwianiu formalności. Podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna: np. pomoc przy ubieraniu, myciu.

np. pomoc przy ubieraniu, myciu. Utrzymywanie kontaktów społecznych: np. organizowanie spotkań,

W przypadku stwierdzenia przez opiekuna osoby starszej istotnej zmiany w jej potrzebach pracownik ten ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w instytucji realizującej program bonu senioralnego.