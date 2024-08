"Mama 4 plus" to dodatek do emerytury, który może sięgnąć nawet 1780,96 zł. Przeznaczony jest dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, którzy z powodu wychowania potomstwa nie zdążyli wypracować pełnej emerytury.

Wysokość dodatku "Mama 4 plus" zależy od tego, czy dana osoba ma już jakąś emeryturę. ZUS dopłaca do minimalnej emerytury, nawet jeśli ktoś wcześniej nie pracował. W 2023 roku średnia wypłata takiego świadczenia wyniosła 740 złotych. Po marcowej waloryzacji świadczeń dodatek może wynieść nawet 1780,96 zł. Waloryzacji podlega przede wszystkim kwota minimalnej emerytury, która z kolei determinuje maksymalną wysokość dodatku. Proces ten przeprowadzany jest co roku w marcu. ZUS wypłaca dodatek "Mama 4 plus" około 60 tysiącom osób, głównie kobietom. Jednak również ojcowie mogą go otrzymać. Ważne jest, aby złożyć wniosek, ponieważ świadczenie nie jest przyznawane automatycznie.

Nie tylko matki, ale również ojcowie mogą skorzystać z dodatku "Mama 4+". Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS. Panowie mogą ubiegać się o to świadczenie, jeśli wychowali co najmniej czworo dzieci i jeśli matka tych dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę. Ojcowie, którzy przejęli wyłączną opiekę nad dziećmi i nie mają pełnej emerytury, mogą ubiegać się o dodatek "Mama 4+". Muszą spełnić te same warunki co matki, z wyjątkiem tego, że to oni zajmują się wychowaniem dzieci.

Kobiety po 60. roku życia, które wychowały lub urodziły co najmniej czworo dzieci, oraz mężczyźni po 65. roku życia, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci w sytuacji, gdy matka nie sprawowała opieki nad dziećmi przez dłuższy czas, porzuciła je lub zmarła, mogą ubiegać się o to świadczenie.

W tej sytuacji możesz stracić świadczenie

ZUS informuje, że wypłacone dodatki do emerytury mogą zostać cofnięte w określonych sytuacjach. Osoby pobierające takie świadczenie zobowiązane są niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany w swojej sytuacji życiowej, takie jak podjęcie zatrudnienia lub uzyskanie innego świadczenia. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków.