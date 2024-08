Czternasta emerytura to świadczenie, które już kolejny rok wspiera dodatkowo seniorów pod względem finansowym. Komu przysługuje 14. emerytura? Kto otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a komu ZUS obniży kwotę przelewu?

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie wszystkim osobom, które mają prawo do emerytury lub renty na dzień 31 sierpnia 2024 roku. Świadczenie zostanie wypłacone wraz z wrześniową emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Osoby, których termin wypłaty emerytury przypada na 1 września otrzymają pieniądze jeszcze w sierpniu, a dokładniej - 30 sierpnia 2024 roku.

Ile wynosi 14. emerytura?

Wysokość czternastej emerytury w 2024 roku to 1780,96 zł brutto. Świadczenie trafi łącznie do blisko 9 mln osób, z czego ok. 6,4 mln osób otrzyma pełną kwotę, a pozostałe ok. 2,5 mln emerytów – pomniejszoną. Komu ZUS obniży świadczenie i o ile?

14. emerytura. Kto dostanie pełną kwotę, a kto obniżoną?

Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto. Dla osób z wyższym dochodem obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że czternastka będzie odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia limitu.

Czternasta emerytura nie zostanie jednak wypłacona w przypadku, gdy jej kwota wynosiłaby mniej niż 50 zł. To oznacza, że osoby z emeryturą powyżej 4630,96 zł brutto nie otrzymają tego świadczenia.

14. emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" otrzymają więc osoby, których świadczenie wynosi między 2900 zł a 4630,96 zł brutto. Ile otrzymają konkretnie?

14. emerytura 2024. Ile wyniesie niższe świadczenie netto? [TABELA]