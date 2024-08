Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc., do 40.008,39 pkt.

S&P 500 wzrósł na koniec dnia o 0,38 proc. i wyniósł 5.455,21 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,03 proc. i jest na poziomie 17.192,60 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 052 proc. do 2.084,37 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 10,21 proc., do 16,27 pkt.

Inflacja w USA. Dobre wiadomości dla inwestorów

W centrum uwagi inwestorów był najnowszy odczyt inflacji w USA. CPI w USA w lipcu wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,2 proc. Inflacja bazowa wzrosła w lipcu o 0,2 proc. mdm i 3,2 proc. rdr. Oczekiwano CPI na poziomie 0,2 proc. mdm i 3,0 proc. rdr, a także dla wskaźnika bazowego odpowiednio 0,2 proc. i 3,2 proc.

W tym raporcie nie ma nic, co mogłoby powstrzymać Fed przed obniżką stóp we wrześniu. Tempo oraz skala łagodzenia polityki monetarnej będą w dużej mierze zależeć od napływających danych, przy czym dane dotyczące inflacji i zatrudnienia nabiorą szczególnego znaczenia — powiedział David Doyle, szef ds. ekonomii w Macquarie.

Rynki są już trochę w mniejszym stopniu w trybie paniki. Nadal jednak rynek jest o wiele zbyt agresywny w kwestii cięć Fed, szczególnie gdy bankierzy Fedu o jastrzębich poglądach mówią, że chcą zobaczyć więcej danych, które potwierdzą cięcia – powiedział Justin Onuekwusi, dyrektor ds. inwestycji w firmie inwestycyjnej St. James's Place.

Analitycy zwracają uwagę, że inflacja była niższa od prognoz konsensusu od kwietnia do czerwca, także ceny i płace były niższe niż przewidywali ekonomiści.

Przewidujemy, że Fed obniży stopy procentowe we wrześniu, głównie ze względu na rosnącą stopę bezrobocia i jako środek ostrożności przed potencjalną recesją — powiedział Stefan Koopman, starszy strateg makroekonomiczny w Rabobank przed publikacją danych.

Wall Street na fali optymizmu. Czy to początek nowego trendu?

Akcje Alphabet spadły o ponad 2 proc. po tym, jak Bloomberg News poinformował, że amerykańscy regulatorzy rozważają podział giganta technologicznego.

Tesla straciła około 3 proc. po mocnym wzroście dzień wcześniej.

Akcje Kellanova wzrosły prawie 8 proc. po tym, jak spółka spożywcza Mars ogłosiła, że kupi producenta Cheez-It i Pringles za kwotę niemal 36 mld USD.

Mercury Systems zanotował największy jednodniowy wzrost od ponad półtorej dekady po dobrych wynikach. Akcje tej spółki z sektora lotniczego i obronnego zyskały na koniec dnia prawie 18 proc.

Akcje spółki gamingowej Flutter Entertainment zyskały 8 proc. po tym, jak wyniki za drugi kwartał okazały się lepsze od oczekiwań.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,357 mln baryłek, czyli o 0,3 proc., do 430,7 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 2,894 mln baryłek, czyli o 1,3 proc., do 222,2 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,673 mln baryłek, czyli o 1,3 proc., do 126,1 mln baryłek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 2,26 proc. do 78,25 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent spadają o 2,02 proc. do 80,64 USD/b.