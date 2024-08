W roku 2024 nastąpiła znacząca podwyżka świadczeń długoterminowych. Oprócz emerytur i rent obejmowała ona również świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli oraz różnego rodzaju dodatki. Waloryzacja objęła szeroki zakres świadczeń, w tym świadczenia przedemerytalne i zasiłki.

Wzrost świadczeń w 2024 roku

Od 1 marca 2024 roku:

najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej wynosi 1780,96 zł,

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1335,72 zł,

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 495,11 zł,

dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł,

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł,

dodatek kompensacyjny wynosi 49,51 zł,

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 330,07 zł,

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi od 16,55 zł do 330,07 zł,

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wynosi 1263,73 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe złagodzenie trudnej sytuacji materialnej młodych ludzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji.

Pieniądze wypłaca ZUS w ramach dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatek ten przysługuje bez względu na wiek i należy się również w sytuacji, gdy pobierana jest renta wyłącznie po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej, która nie posiada obojga rodziców, otrzymuje dodatek dla sieroty zupełnej, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tej samej renty. Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej nie zależy od liczby dzieci zmarłych rodziców uprawnionych do renty rodzinnej. Dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany indywidualnie każdemu dziecku, które straciło oboje rodziców i które ma prawo do renty rodzinnej.

Od 1 marca 2024 roku wraz z waloryzacją rent i emerytur wysokość świadczenia wzrosła do kwoty 620,36 zł. Ta kwota będzie obowiązywać do następnej waloryzacji, czyli do 28 lutego 2025 roku włącznie.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania w dowolnym momencie, bez konieczności przestrzegania określonych terminów. Można to także zrobić za pośrednictwem poczty. ZUS podejmuje decyzję w sprawie przyznania świadczenia maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.