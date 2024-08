Dodano, że w ramach ponad 50 zawartych umów, rynek zbliżył się do osiągnięcia 85 proc. łączonego wolumenu inwestycji z całego ubiegłego roku.

Autorzy raportu z Savills zwracają uwagę, że rynkowi gracze chętnie inwestowali w sektorze biurowym, a w orbicie ich zainteresowań znalazły się również budynki w miastach regionalnych.

Większość transakcji miała miejsce w drugim kwartale, który odpowiadał za 80 proc. wartości wszystkich transakcji, a prawie połowa wartości wszystkich transakcji została zrealizowana w Warszawie.

"Obecny wolumen transakcji nie odzwierciedla w pełni nastrojów inwestycyjnych. Te prawdopodobnie ulegną poprawie w ciągu najbliższego roku, zwłaszcza, gdy do gry mocniej wejdą fundusze o strategiach pan-europejskich i rozpoczną transakcje na rynkach Europy Zachodniej. Mimo tego, różnica między oczekiwaniami sprzedających a kupujących pozostaje znaczna, co będzie miało odzwierciedlenie w liczbie zawieranych transakcji, szczególnie w segmencie najwyższej klasy aktywów" – skomentował cytowany w raporcie Mark Richardson z Savills Polska.

Nieruchomości komercyjne w Polsce. Rekordowy wzrost wartości transakcji

Z raportu wynika, że sektor biurowy zdominował rynek inwestycyjny w Polsce, osiągając wartość transakcji przekraczającą 800 mln euro, co stanowi wzrost o 301 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. W sumie od stycznia do końca czerwca podpisano 22 umowy sprzedaży, w tym sześć transakcji dotyczyło budynków biurowych w miastach regionalnych. W odróżnieniu od 2023 roku, inwestorzy sfinalizowali transakcje dotyczące nieruchomości typu "premium".

W sektorze nieruchomości handlowych w pierwszej połowie roku zawarto transakcje o łącznej wartości 497 mln euro, co stanowi wzrost o 149 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak podano, znaczący wpływ na taki wynik miała sprzedaż portfela sześciu centrów handlowych do Star Capital Finance. Łączna wartość transakcji wyniosła 285 mln euro. W pierwszym półroczu inwestorzy nadal wykazywali spore zainteresowanie parkami handlowymi i mniejszymi obiektami.

Z raportu wynika, że w nieruchomościach logistycznych, magazynowych i przemysłowych, pomimo większej aktywności inwestorów, odnotowano spadek wartości transakcji o 33 proc., do 294 mln euro w porównaniu do pierwszej połowy 2023 roku.

Autorzy raportu wskazują znaczący wzrost zainteresowania inwestorów prywatnymi domami studenckimi. Wydarzeniem półrocza było uruchomienie platformy prywatnych akademików, w którą zaangażowały się: Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners oraz Echo Investment. W ciągu najbliższych 3-5 lat tercet ten planuje inwestycje w rozwój portfela do poziomu 5 tys. łóżek w prywatnych akademikach w najważniejszych miastach akademickich w Polsce - podano.

W raporcie dodano, że na rynku najmu instytucjonalnego mieszkań aktywność transakcyjna była ograniczona. W pierwszej połowie br. operatorzy dysponowali pulą 1400 takich mieszkań.

"Oczekujemy, że aktywność inwestycyjna na polskim rynku będzie rosła w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Spodziewamy się, że obniżenie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny może wpłynąć na poprawę nastrojów inwestorów i zwiększyć aktywność na rynku" - wskazał Mark Richardson. Jego zdaniem Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla kapitału z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Czech i krajów bałtyckich. Postrzeganie przez inwestorów rynku nad Wisłą nie zmieniło się, wciąż patrzą na Polskę jak na dojrzały, rozwinięty i stabilny rynek, na którym inwestowanie wciąż jest opłacalne - dodano.

Savills to międzynarodowa firma doradcza działająca na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 r. w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 700 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie.