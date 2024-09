Jak zauważono w badaniu EY "Wyzwania polskich firm w ekspansji zagranicznej" 86 proc. polskich firm działających na rynkach zagranicznych planuje dalszy rozwój, zarówno w obszarze nowych regionów i rynków, na których już działają.

Ponadto z firm rozważających dalszą ekspansję, większość (84 proc.) analizując kierunki rozwojowe bierze pod uwagę sytuacje na rynku pracy, a 13 proc. przyznaje, że nie ma ona większego wpływu. Jak wskazano dla 37 proc. znacząco oddziałuje na proces decyzyjny, a w niewielkim stopniu dla 47 proc.

Polskie firmy podbijają świat. Ekspansja na pełnych obrotach

Ponad połowa badanych (58 proc.) wskazała wysoką kompetencje pracowników z Polski jako główną zaletę z punktu widzenia ekspansji międzynarodowej, a dla 52 proc. był to dostęp do międzynarodowego rynku pracownika dzięki pracy zdalnej. Aspekty miękkie takie jak budowa kultury organizacyjnej opartej na wymianie wiedzy wskazało 39 proc., a upowszechnienie postaw (np. z zakresu D&I, czyli różnorodność i integracja) 29 proc.

Jak ocenili autorzy, kluczowe w zakresie kapitału ludzkiego w procesie ekspansji zagranicznej pozostają kompetencje menadżerskie (51 proc. badanych,) wyprzedzając tym samym kwestie językowe (50 proc.). Kolejno wskazywano na wiedzę na temat konkretnej dziedziny biznesowej (46 proc.) i aspekty cyfrowe (43 proc.). W przypadku wyzwań jakie czekają na rodzime firmy, ankietowani stwierdzali, że istotny jest obszar regulacyjny związany z prawem pracy (32 proc.) i różnice kulturowe (26 proc.).

Polskie firmy stawiają na rozwój pracowników. Inwestycje w szkolenia i technologie

Jak wynika z badania, największe nakłady na kapitał ludzki firmy ponosiły na szkolenia i rozwój zatrudnionych (47 proc. ankietowanych), zakup sprzętu (45 proc.) lub inwestycje w infrastrukturę IT (43 proc.). Autorzy badania zauważyli, że były one pokrywane w niemal równym stopniu z zysków organizacji (49 proc.) lub bazowane na istniejących zasobach (44 proc.). Jak oceniono, ekspansja dla mniejszych organizacji wiąże się z większymi środkami, gdyż w przypadku dużych firm ponad połowa (54 proc.) bazowała na istniejących zasobach, gdy w średnich przedsiębiorstwach było to 37 proc.

Badanie przeprowadzono na zlecenie EY Polska przez Cube Research w czwartym kwartale 2023 r. na grupie 314 średnich i dużych firm prowadzących aktywną ekspansję na rynkach zagranicznych.

EY świadczy usługi audytorskie, doradztwa podatkowego, biznesowego, strategicznego i transakcyjnego.