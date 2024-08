Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, przeznaczone na opłacenie rachunków za energię elektryczną. Jest dostępny dla osób spełniających określone kryteria dochodowe, zarówno w jednoosobowych, jak i wieloosobowych gospodarstwach domowych.

Bon energetyczny 2024. Jaka kwota dofinansowania?

Bon przysługuje w drugiej połowie roku i obejmuje rozliczenie rachunków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi od 300 do 1200 zł.

Wniosek o bon można składać od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024. Ale gdzie to zrobić?

Wniosek można złożyć w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl, na stronie epuap.gov.pl lub stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Kto może skorzystać z bonu?

Aby skorzystać z bonu energetycznego, miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie mogą przekraczać:

2500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

1700 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Oznacza to, że osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe mogą ubiegać się o bon, jeśli ich dochód miesięczny jest poniżej 2500 zł. Podobnie, członkowie wieloosobowego gospodarstwa domowego mogą składać wnioski, jeśli ich dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1700 zł.

"Złotówka za złotówkę"

Resort przypomniał jednak, że w przypadku przekroczenia wymienionych kwot, nadal jest możliwość złożenia wniosku. "Obowiązuje wówczas zasada złotówka za złotówkę, dzięki której prawo do świadczenia jest zachowane. W takim przypadku wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód" - podano.

Jakie wsparcie można otrzymać po złożeniu wniosku?

300 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

400 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 3 osób,

500 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego z 4 do 5 osób,

600 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest energia elektryczna i to źródło zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do 1 kwietnia 2024 roku, bądź po tej dacie jako nowe źródło ogrzewania, to gospodarstwu przysługuje bon energetyczny:

600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób,

1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.