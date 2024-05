Firma w mObywatelu 2.0 to nowa usługa, która umożliwia przedsiębiorcom zarządzanie swoją firmą za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dzięki tej usłudze, przedsiębiorcy mogą teraz łatwo i wygodnie zarządzać swoją firmą z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Jakie są korzyści?

Dzięki usłudze przedsiębiorcy mogą w łatwiejszy sposób zarządzać sowją firmą, w tym rejestrację nowych firm, aktualizację danych firmy, a nawet zamknięcie firmy. Wszystko to jest możliwe za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.

Jak to działa?

Aby skorzystać z usługi Firma w mObywatelu 2.0, przedsiębiorcy muszą najpierw pobrać i zainstalować aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Następnie, po zalogowaniu się do aplikacji, przedsiębiorcy mogą przejść do sekcji “Moja Firma”, gdzie mogą zarządzać swoją firmą.

Czym jest mObywatel?

Jest to bezpłatna aplikacja mobilna wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji, która oferuje dostęp do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS1. Aplikacja umożliwia między innymi dostęp do e-skrzynek pocztowych, dzięki którym skontaktujesz się z administracją publiczną, usługę Kierowca i pojazdy, w której znajdziesz szczegółowe informacje na temat swoich pojazdów, uprawnień i punktów karnych.

Dodatkowo, mObywatel oferuje mDowód, który jest pełnoprawnym elektronicznym dokumentem tożsamości, który możesz mieć zawsze pod ręką w swoim telefonie.