Ministerstwo Finansów podało, jak wyglądają podatkowe wpływy do budżetu państwa, a także co dzieje się z deficytem.

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,8 proc. r/r (tj. ok. 29,4 mld zł) i wyniosły 170,3 mld zł w po lipcu 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 30,2 proc. r/r (tj. ok. 11,3 mld zł) do 48,8 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 23,5 proc. r/r (tj. ok. 11,6 mld zł) i wyniosły 37,9 mld zł.

Co wypłynęło na zmianę wpływów z VAT?

"Dochody z VAT w lipcu br. były wyższe o 5 mld zł, tj. 22,4 proc. r/r i wyniosły ok. 27,1 mld zł. Wykonanie wpłat VAT w lipcu dotyczy transakcji ekonomicznych w czerwcu. Na dochody z VAT w lipcu 2024 r. wpłynęły wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła w czerwcu nominalnie o 4,7 proc. r/r" - czytamy w komunikacie.

Tak wyglądają dochody z CIT i z akcyzy

W przypadku dochodów z CIT należy pamiętać, że ze względu na inne terminy rozliczenia rocznego dane miesięczne są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W 2024 r. termin rozliczenia rocznego CIT (zapłaty nadwyżki podatku należnego nad wpłaconymi zaliczkami - dopłaty) za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia, wskazano w informacji.

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 50,5 mld zł i były wyższe o ok. 3,5 mld zł (tj. 7,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2023 r., podano także.

W okresie styczeń - lipiec 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 36,9 mld zł i było niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 1,0 proc) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2023 r.

Co z deficytem?

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano 82,8 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 45% planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Po czerwcu br. deficyt wynosił 69,9 mld zł.