Oprócz emerytur i rent ZUS oferuje szereg dodatków emerytalno-rentowych dla seniorów, które mogą pomóc im w utrzymaniu domowego budżetu. Jednym z nich jest ryczałt energetyczny, przeznaczony dla kombatantów oraz ich wdów. Świadczenie to ma na celu obniżenie kosztów rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie.

Waloryzacja ryczałtu energetycznego

Analogicznie do świadczeń emerytalnych, dodatki również podlegają corocznym waloryzacjom. Informacja o wysokości ryczałtu energetycznego w danym roku publikowana jest w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 marca 2024 roku świadczenie to znacząco wzrosło - z 255,17 zł do 299,82 zł miesięcznie. Ta kwota obowiązuje od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Zgodnie z informacjami ZUS, ryczałt energetyczny przysługuje następującym osobom:

Kombatantom i innym osobom uprawnionym: Do tej grupy należą m.in. inwalidzi wojenni i osoby represjonowane.

Do tej grupy należą m.in. inwalidzi wojenni i osoby represjonowane. Żołnierzom zastępczej służby wojskowej: Dotyczy to osób przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych.

Dotyczy to osób przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych. Wdowom i wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych: Warunkiem jest pobieranie przez nich emerytury lub renty.

Warunkiem jest pobieranie przez nich emerytury lub renty. Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych: Jeżeli pobierają one emeryturę lub rentę, również przysługuje im prawo do ryczałtu energetycznego.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Żeby otrzymać ryczałt energetyczny w kwocie 299 złotych, trzeba złożyć wniosek ZUS-ERK, który dostępny jest w placówkach lub na stronie www.zus.pl. Warto mieć jednak na uwadze, że złożenie wniosku wymaga dołączenia odpowiednich dokumentów:

Kombatanci:

Potwierdzająca okresy działalności kombatanckiej.

Potwierdzająca uprawnienia członka rodziny po kombatancie (w przypadku wdów lub wdowców).

Żołnierze przymusowo zatrudnieni:

Określające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnionych:

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Wniosek o ryczałt energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia 2024 roku. Nie ma dat granicznych określających termin na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny. Można to zrobić w dowolnym momencie.