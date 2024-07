Program "Żłobkowe", często nazywany po prostu "400 plus na żłobek", oferuje rodzicom dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do lat 4. Świadczenie można przeznaczyć na opłatę za żłobek, klub dziecięcy lub opiekę u dziennego opiekuna.

Dla kogo 400 zł z ZUS?

Istnieje możliwość równoległego pobierania dofinansowania do żłobka i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), ale tylko na różne dzieci. Dofinansowanie żłobkowe przysługuje rodzicom na dziecko, na które nie pobierają RKO. Oznacza to, że jeśli masz dwójkę dzieci, możesz:

Pobierać dofinansowanie żłobkowe na jedno dziecko,

Pobierać RKO na drugie dziecko.

Dofinansowanie żłobkowe nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Świadczenie w wysokości do 400 zł przysługuje na:

jedynaka, czyli pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,

pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic otrzymuje świadczenie z RKO (Rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacany na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca, wypłacany w wysokości do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie),

drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy (a więc nie przysługuje na nie jeszcze świadczenie z RKO),

drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 35 miesięcy i zostało już na nie pobrane świadczenie z RKO w łącznej przysługującej wysokości.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Przede wszystkim dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywać u dziennego opiekuna i nie może otrzymywać Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wysokość "żłobkowego"

"Żłobkowe" wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na każde dziecko. I to niezależnie od zarobków rodziców. Nie może być to jednak wyższa kwota niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce lub u opiekuna. Świadczenie żłobkowe nie jest wypłacane na konto, a ZUS sam opłaca wybraną formę opieki nad dzieckiem we wskazanym miejscu. Należy jednak pamiętać, że 400 zł to nie jest stała kwota przyznawana zawsze, ponieważ to maksymalny wymiar dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania przyznawana jest wedle ponoszonych kosztów. "Żłobkowe" przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie "Żłobkowe", należy sprawdzić, czy wybrana placówka opieki jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Następnie należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o żłobkowe złożyć można elektronicznie przez: PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, aplikację mZUS na telefon.

O dofinansowanie można wnioskować najwcześniej od dnia rozpoczęcia korzystania z opieki. Można otrzymać także wyrównanie "żłobkowego" - tutaj rodziców obowiązuje termin 2 miesięcy. Jeśli wniosek wpłynie po 2 miesiącach od rozpoczęcia korzystania z opieki, dodatkowe środki ZUS wypłaci dopiero od dnia złożenia wniosku i wyrównania nie będzie. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, od którego dziecko chodzi do żłobka, to wtedy ZUS przyznaje dofinansowanie z wyrównaniem.