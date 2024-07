ZUS wypłaca rentę szkoleniową osobom, które straciły dotychczasową pracę i nie mogąc już jej wykonywać, a chcą się przekwalifikować. Renta szkoleniowa jest przyznawana jako środki na utrzymanie w trakcie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które utraciły zdolność do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie, ale istnieje u nich szansa na przekwalifikowanie się i uzyskanie nowych kwalifikacji umożliwiających im podjęcie pracy w innym zawodzie. Celem renty szkoleniowej jest pomoc osobom w takiej sytuacji w zdobyciu nowych umiejętności i powrocie na rynek pracy.

Dla kogo renta szkoleniowa?

O rentę szkoleniową może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

Utraciła zdolność do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie: Orzeczenie o niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie musi wydać lekarz orzecznik ZUS.

Orzeczenie o niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie musi wydać lekarz orzecznik ZUS. Istnieje możliwość przekwalifikowania się: Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego musi wydać lekarz orzecznik ZUS.

Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego musi wydać lekarz orzecznik ZUS. Ubezpieczona jest w ZUS: W okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku o rentę szkoleniową osoba musi mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy lub działalności pozarolniczej przez co najmniej 5 lat.

W okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku o rentę szkoleniową osoba musi mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy lub działalności pozarolniczej przez co najmniej 5 lat. Nie pobiera innych świadczeń: Osoba nie może pobierać renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń socjalnych

Renta szkoleniowa 2024 - jaka kwota?

Wysokość renty szkoleniowej nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, czyli 75% podstawy wymiaru renty. Aktualna wartość wypłaty to 1335,72 zł. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.

Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 30 miesięcy. Dzieje się tak, gdy osoba potrzebuje więcej czasu na przekwalifikowanie się.

Jak uzyskać rentę szkoleniową?

Aby uzyskać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mamy na to 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych, lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie: Orzeczenie musi zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie musi zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego: Orzeczenie musi zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie musi zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Inne dokumenty: W zależności od sytuacji, ZUS może zażądać dodatkowych dokumentów, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o stanie zdrowia.

Po pozytywnej decyzji ZUS kieruje do powiatowego urzędu pracy, który ma znaleźć odpowiedni kurs. Zwykle ZUS wypłaca świadczenie przez 6 miesięcy, ale okres wypłaty można przedłużyć nawet do 3 lat. Pobieranie renty szkoleniowej wyklucza możliwość jednoczesnego wykonywania pracy zarobkowej. Podjęcie zatrudnienia w tym okresie skutkuje wstrzymaniem wypłat świadczenia przez ZUS.