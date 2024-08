Portal Rynek Zdrowia informuje, że zasady przyznawania świadczenia i ustalania poziomu potrzeby wsparcia budzą wiele pytań. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło już niektóre z nich. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak długo obowiązuje decyzja o przyznanym poziomie potrzeby wsparcia. Odpowiedź brzmi: nie dłużej niż 7 lat, ale okres ten może być krótszy, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest na krótszy czas.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiewa wątpliwości i wyjaśnia, że poziom potrzeby wsparcia nie jest przyznawany wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Uprawniony do świadczenia wspierającego jest każdy niepełnosprawny, który wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie wspierające - najważniejsze informacje

Reklama

Świadczenie wspierające to nowy rodzaj świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, który obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Jest ono skierowane do osób dorosłych, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i potrzebują wsparcia w związku z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania. Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych jest dostępne od 1 stycznia 2024 roku:

Dla kogo: Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Ile: Wysokość świadczenia zależy od przyznanych punktów i waha się od 40% do 220% renty socjalnej (maksymalnie 3920 zł, minimalnie 712 zł).

Wysokość świadczenia zależy od przyznanych punktów i waha się od 40% do 220% renty socjalnej (maksymalnie 3920 zł, minimalnie 712 zł). Bez względu na: Dochody, aktywność zawodową, pobierane świadczenia emerytalno-rentowe.

Dochody, aktywność zawodową, pobierane świadczenia emerytalno-rentowe. Kto przyznaje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Warunek: Decyzja o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Decyzja o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jak uzyskać: Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć w ZUS (elektronicznie lub w placówce).

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć w ZUS (elektronicznie lub w placówce). Termin wypłaty: Miesiąc po złożeniu wniosku, na konto bankowe wskazane we wniosku.

Miesiąc po złożeniu wniosku, na konto bankowe wskazane we wniosku. Ważność: Do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Waloryzacja: Wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana wraz z rentą socjalną.

Wysokość świadczenia wspierającego

Ile pieniędzy otrzymasz? Zależne jest to od Twojego "poziomu potrzeby wsparcia":

95-100 punktów: Maksymalna kwota, czyli 220% renty socjalnej (około 3920 zł).

Maksymalna kwota, czyli 220% renty socjalnej 90-94 punkty: 180% renty socjalnej (około 3169 zł).

180% renty socjalnej 85-89 punktów: 120% renty socjalnej (około 2137 zł).

120% renty socjalnej 80-84 punkty: 80% renty socjalnej (około 1425 zł).

80% renty socjalnej 75-79 punktów: 60% renty socjalnej (około 1069 zł).

60% renty socjalnej 70-74 punkty: 40% renty socjalnej (około 712 zł).

Im wyższy poziom niepełnosprawności, tym więcej pieniędzy. Kwota renty socjalnej, od której jest liczone świadczenie wspierające, ulega corocznej waloryzacji. Dokładną kwotę Twojego świadczenia sprawdzisz w decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego

Etap I (od 1 stycznia 2024 roku): Świadczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia , czyli od 87 do 100 punktów.

Świadczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z , czyli od 87 do 100 punktów. Etap II (od 1 stycznia 2025 roku): Do grona uprawnionych dołączają osoby z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów.

Do grona uprawnionych dołączają osoby z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów. Etap III (od 1 stycznia 2026 roku): Świadczenie obejmie osoby z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 punktów.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Aby ubiegać się o świadczenie wspierające, należy złożyć wniosek w ZUS:

Osobiście w dowolnej jednostce ZUS.

w dowolnej jednostce ZUS. Listownie na adres właściwej jednostki ZUS.

na adres właściwej jednostki ZUS. Elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Do wniosku należy dołączyć między innymi kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej i stałej niezdolności do pracy; dokumenty potwierdzające adres zamieszkania; oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.