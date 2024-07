Czym jest zachowek?

Zachowek to swego rodzaju rekompensata chroniąca w założeniu najbliższych osoby zmarłej, których nie uwzględniła ona w testamencie. Dzięki tej formie można otrzymać część należnego spadku.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Spadkodawca w testamencie może nie zawrzeć osób, które w przypadku dziedziczenia ustawowego otrzymałyby część spadku. W tym przypadku można mówić o pokrzywdzeniu najbliższej rodziny, która w ramach rekompensaty może starać się o zachowek.

Według art. 991 Kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkobiercy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Ponadto, jak stanowi § 2 przywołanego artykułu, "[j]eżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, bądź w postaci świadczenia od fundacji rodzinnej lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia".

Ile wynosi zachowek?

Zachowek nie ma stałej kwoty. Sposób jego wyliczenia jest ściśle określony w Kodeksie cywilnym. Zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy są trwale niezdolni do pracy, lub jeżeli osoba uprawniona jest małoletnia, otrzymują dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby im w przypadku dziedziczenia ustawowego. W pozostałych sytuacjach będzie to połowa wartości tego udziału spadkowego.

Do wyliczeń bierze się też pod uwagę osoby, które zrezygnowały ze spadku i zostały uznane za niegodne. Nie uwzględnia się z kolei tych, którzy zrzekają się dziedziczenia bądź zostali wydziedziczeni.

Dziedziczenie zachowku – czy jest możliwe?

Czy jeżeli osoba, która kwalifikuje się do otrzymania zachowku, umiera, to prawo do jego otrzymania przechodzi na spadkobierców? Tak, jest to możliwe, jednak osoba dziedzicząca zachowek musi znajdować się także w grupie, która mogła otrzymać zachowek po pierwszym spadkodawcy. Oznacza to, że na przykład w przypadku, gdy umiera dziadek i ojciec uprawniony do zachowku po nim, to wnuczka może starać się o ten zachowek. Wynosi on wówczas tyle, ile miała otrzymać pierwsza osoba uprawniona, czyli ojciec.