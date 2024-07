Ceny biletów MPK coraz wyższe

Jak podaje serwis Radia ZET najdroższej komunikacji miejskiej można spodziewać się w Krakowie. 20-minutowy bilet tramwajowy w tym mieście to koszt 4 zł, z kolei bilet 60-minutowy lub jednorazowy to koszt 6 zł, z kolei bilet 90-minutowy – 8 zł. W Warszawie 20-minutowy bilet bez zniżki kosztuje 3,40 zł, 75-minutowy w 1. strefie to 4,40 zł, a 90-minutowy to koszt 7 zł. W wysokich cenach króluje też Wrocław, w którym za 15-minutowy bilet zapłacimy 3,20 zł, a 60-minutowy – 5,20 zł.

Ulga dla seniorów na przejazdy

Ogólnopolską ulgą dla wszystkich emerytów jest 50-procentowa zniżka na przejazdy dla osób, które przekroczą wiek emerytalny (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn). Chodzi tutaj nie tylko o komunikację miejską, lecz także pociągi.

Darmowa komunikacja miejska dla seniorów, ale nie dla wszystkich

Seniorzy w Polsce mogą także korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską, jednak nie we wszystkich miastach. Dlatego też warto sprawdzać, które miejsca oferują takie ulgi.

Warszawa proponuje darmowe przejazdy dla osób, które ukończyły 70. rok życia. Przy kontroli lub kupnie biletów wystarczy okazać dowolny dokument potwierdzający tożsamość, nie jest potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenie. Ponadto seniorzy po 65. roku życia mogą korzystać z imiennego biletu seniora, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez rok za 50 zł.

Jak podaje Interia Biznes, Szczecin oferuje seniorom 50 proc. upustu na 5 lat przed ukończeniem wieku emerytalnego. Oznacza to, że za połowę ceny mogą podróżować kobiety od 55. roku życia, oraz mężczyźni od lat 60.

Darmowa komunikacja miejska dla seniorów od 65. roku życia obowiązuje w trzech polskich miastach, Bydgoszczy, Wrocławiu i Lublinie. Nie jest konieczne pobieranie świadczeń emerytalnych, by z takiej ulgi skorzystać. Między innymi w Krakowie, Poznaniu i Katowicach seniorzy mogą jeździć za darmo po 70. roku życia.