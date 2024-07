Program "Podróże z klasą" Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowi wsparcie dla szkół w organizacji wycieczek szkolnych.

Wsparcie dla szkół

Program ma na celu umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Reklama

A co z nauczycieami i ich wynagrodzeniem?

Nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej – stwierdziła ministra edukacji Barbara Nowacka.

Resort tłumaczy, że karta wycieczki podpisana przez dyrektora szkoły jest poleceniem służbowym, a nauczyciel opiekujący się dziećmi w czasie wycieczki jest oddelegowany przez dyrektora do innej pracy, którą wykonuje zamiast realizacji lekcji, w tym godzin ponadwymiarowych.

Jakie wynagrodzenie dla nauczyciela?

Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto, w opinii Ministerstwa, nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej – skomentowała Nowacka.

Cele przedsięwzięcia

Reklama

Wsparcie w organizacji wycieczek szkolnych, urozmaicenie zajęć edukacyjnych czy praktyczne odkrywanie kultury i nauki składają sie na cele tego projektu.

Finansowanie

Kwoty dotacji zależą od długości wycieczki: dwudniowa: do 20 000 zł, trzydniowa: do 30 000 zł., czterodniowa: do 40 000 zł, pięciodniowa: do 50 000 zł. Tyle, że wycieczka musi odbyć się przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika nie może przekroczyć 250 zł na dobę.

Kto może składać wnioski?

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę. Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne. Jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, osoby fizyczne.