W czwartek, 4 lipca rozpoczęły się konsultacje programu "Mój rower elektryczny", który zakłada bezzwrotne dotacje na zakup roweru elektrycznego, roweru elektrycznego cargo lub wózka rowerowego. Konsultacje potrwają do 18 lipca tego roku. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego Środowiska.

Rowery elektryczne

Rowery elektryczne to rowery wyposażone w silnik elektryczny, który wspomaga pedałowanie. Silnik może być zasilany akumulatorem, który jest ładowany z sieci elektrycznej. Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne, ponieważ umożliwiają pokonywanie dłuższych dystansów i wzniesień z mniejszym wysiłkiem.

Dofinansowanie na rower elektryczny

Dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego ma sięgać do 5 tys. zł, a na rower transportowy (cargo) do 9 tys. zł. Zgodnie z projektem, dopłaty będą udzielane w formie refundacji, pokrywając do 50% kosztów kwalifikowanych za już zakupiony pojazd. Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba będzie spełnić kilka warunków, w tym kupić nowy rower, zarejestrować go i oznakować specjalnym numerem na ramie. Dofinansowanie nie obejmuje leasingu ani zakupu akcesoriów. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029, a umowy będą zawierane do końca czerwca 2029 roku. Środki przeznaczone na ten cel będą wydatkowane do końca 2029 roku.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Mój rower elektryczny" będą przyjmowane na bieżąco od 2025 do 2029 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Dokumenty dotyczące naboru, zawierające szczegółowe informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków, będą opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Obecnie takie informacje nie są jeszcze dostępne.

Program "Mój rower elektryczny"

Od momentu, gdy informacja o programie "Mój Rower Elektryczny" została opublikowana na stronie gov.pl, wzbudził on spore zainteresowanie wśród polskich internautów. Budżet programu wynosi 300 mln złotych i będzie realizowany w latach 2025-2029. Beneficjenci mogą ubiegać się o wsparcie dla więcej niż jednego pojazdu, z tym że każdy zakup będzie traktowany jako oddzielne przedsięwzięcie. Program przewiduje wsparcie finansowe na zakup nowych rowerów elektrycznych, rowerów cargo oraz wózków rowerowych.

Jakie rowery elektryczne będzie można kupić z dofinansowaniem?

W ramach programu "Mój rower elektryczny" można otrzymać dofinansowanie na zakup trzech głównych typów pojazdów:

Rower elektryczny: Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł. Rower musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności co najmniej 10Ah, oraz posiadać napęd elektryczny wspomagający, który automatycznie uruchamia się po rozpoczęciu pedałowania. Minimalny zasięg wspomagania musi wynosić 50 km, a bateria musi być ładowana z domowego gniazdka elektrycznego.

Rower elektryczny transportowy (cargo): Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 9000 zł. Tak jak standardowe rowery elektryczne, rower cargo musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, oraz spełniać te same wymagania techniczne dotyczące akumulatora i napędu wspomagającego.

Wózek rowerowy: Dotacja w ramach programu "Mój rower elektryczny" może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 9000 zł. Wózek musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, i spełniać takie same wymagania techniczne jak rowery elektryczne, w tym dotyczące akumulatora i napędu wspomagającego.

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania na rower elektryczny?

Z dotacji na rower elektryczny w ramach programu "Mój rower elektryczny" mogą skorzystać następujące grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne: Indywidualne osoby planujące zakup nowego roweru elektrycznego.

Jednostki samorządu terytorialnego: Organy administracji lokalnej, które mogą wykorzystać rowery elektryczne do różnych celów związanych z transportem publicznym i usługami komunalnymi.

: Organy administracji lokalnej, które mogą wykorzystać rowery elektryczne do różnych celów związanych z transportem publicznym i usługami komunalnymi. Przedsiębiorcy: Firmy prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z określonymi kodami PKD: