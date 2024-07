W projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej zasiłku pogrzebowego przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaproponowano również doprecyzowanie obecnych zasad przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej. Obecnie zasiłek celowy jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych lub w przypadku poniesienia strat spowodowanych zdarzeniami losowymi. Może być przeznaczony na sfinansowanie wyrobów medycznych, leczenia, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Nowe zasady zasiłku celowego. Co zakłada projekt?

W projekcie zaplanowano dokładniejsze określenie warunków przyznawania zasiłku celowego z powodu pogrzebu.Zasiłek ten, do wysokości 2 tys. zł, będzie przeznaczony na pokrycie kosztów pogrzebu dla osoby, która sfinansowała te wydatki. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba zmarła nie jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego lub gdy osoba finansująca pogrzeb, będąca uprawnioną do zasiłku pogrzebowego, poniosła nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty związane z pogrzebem, przekraczające kwotę zasiłku pogrzebowego.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu, doświadczenie życiowe pokazuje, że czasami występują nieprzewidziane, nietypowe koszty związane z pogrzebem, które przekraczają możliwości pokrycia ze zasiłku pogrzebowego oraz innych dostępnych źródeł finansowania związanych ze śmiercią zmarłego, takich jak środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym zmarłego czy świadczenia z ubezpieczenia.

Autorzy projektu zaznaczyli, że można do nich zaliczyć koszty takie jak transport zwłok z dalekich miejsc (np. zagranicy, gdzie minimalny koszt wynosi zazwyczaj około 6-7 tys. zł) oraz dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni. Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany na podstawie uznania administracyjnego, zarówno jeśli chodzi o przyznanie prawa do świadczenia, jak i jego wysokość.

Zapisy zawarte w projekcie umożliwią gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryteria dochodowe, jak i tym, które ich nie spełniają, czyli osobom samotnie gospodarującym lub osobom z rodzin. Gminy będą realizować to zadanie w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Zgodnie z projektem, nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przekazany do konsultacji.

Czym jest specjalny zasiłek celowy?

Specjalny zasiłek celowy to świadczenie pieniężne przyznawane w szczególnych sytuacjach losowych, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej osoby lub rodziny. W przeciwieństwie do zasiłku celowego - nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Oznacza to, że nawet osoby o wyższych dochodach mogą ubiegać się o ten rodzaj pomocy.

Kto może otrzymać specjalny zasiłek celowy?

Świadczenie może zostać przyznane osobie lub rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z powodu m.in.:

Klęski żywiołowej (np. pożaru, powodzi, huraganu),

(np. pożaru, powodzi, huraganu), Kradzieży lub kradzieży z włamaniem,

lub Niszczenia mienia w wyniku zdarzenia losowego,

mienia w wyniku zdarzenia losowego, Choroby,

Narodzin dziecka,

Potrzeby udania się na leczenie,

udania się na leczenie, Pokrycia kosztów pogrzebu.

Warunkiem przyznania specjalnego zasiłku celowego jest złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej wraz z niezbędnymi dokumentami, które poświadczają zaistnienie trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek o specjalny zasiłek celowy

Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak:

Dowód osobisty,

Zaświadczenie o dochodach,

Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (np. protokół z policji w przypadku kradzieży, rachunki za leczenie).

Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o specjalny zasiłek celowy. W tym czasie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad rodzinny i sprawdzi dostarczone dokumenty. O decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.