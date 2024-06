Zmiana pracy to ważny moment w życiu, który może wiązać się z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Jednym z nich jest to, co dzieje się z naszymi oszczędnościami w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) po zmianie pracodawcy. Czy przepadają? Czy trzeba je wypłacić? A może można je przenieść do nowego PPK?