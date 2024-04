PUE ZUS. Co to za platforma i do czego służy?

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) to narzędzie ułatwiające dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Dzięki niej większość spraw z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych możemy załatwić przez Internet. Jak podaje portal ZUS.pl, dzięki PUE każdy obywatel może:

przejrzeć swoje dane zgromadzone w ZUS ,

, przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe,

dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,

zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS ,

, umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Każda osoba ubezpieczona np.: z tytułu umowy o pracę, dzięki PUEZUS ma także dostęp do informacji o swoim stanie konta oraz informacji np.: o wystawionych zwolnieniach lekarskich. Również przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu przydatnych funkcji w zakresie rozliczeń z ZUS, czy też spraw pracowniczych oraz niezbędnych świadczeń.

PUE ZUS już dla 13-latków

Konto na PUE ZUS może założyć właściwie każdy. Nie potrzeba być do tego pełnoletnim. Wystarczy mieć ukończone 13 lat oraz legitymować się tymczasowym dowodem osobistym lub paszportem.

Choć bardzo niewiele tak młodych osób korzysta z platformy, to jednak są sytuacje, w których jest to wskazane. Jedną z nich jest sytuacja, gdy nastolatek nie ma rodziców i sam za siebie musi wysłać do ZUS wniosek o przyznanie 800 plus.

Takie sytuacje są rzadkością, jednak czasem dostęp do platformy jest ważny. Bowiem pozwala sprawdzić m.in.: kiedy zostanie wypłacone to doświadczenie.