W obszarze finansów publicznych proponuje się wprowadzenie systemu podwyżek, analogicznego do mechanizmu związanego z płacą minimalną. Według konfederacji Lewiatan wzrost wynagrodzeń w 2024 roku dla pracowników sfery budżetowej powinien wynieść 20 proc. To obliczenie wynika z obniżenia realnej wartości płac w tej grupie pracowników w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza w latach 2022 i 2023, które charakteryzowały się dwucyfrowymi wskaźnikami inflacji każdego miesiąca.

Podwyżki dla nauczycieli

Nowa koalicja rządząca zobowiązała się do przeglądu istniejącego budżetu i wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie już w grudniu 2023 roku. Zadeklarowano, że nauczyciele (również przedszkolni i akademiccy) otrzymają 30 proc. podwyżki wynagrodzenia. Wynika z tego, że dla nauczyciela początkującego płaca wzrośnie o 1107 zł. A to oznacza przejście z 3690 zł do 4797 zł brutto (3599 zł netto).

22 stycznia 2024 roku minister edukacji Barbara Nowacka oficjalnie ogłosiła, że nauczyciele otrzymają podwyżki. Zapowiedziała, że w marcu nauczyciele dostaną podwyżki z wyrównaniem. - Podnosimy o 30 i 33 proc. dla nauczycieli, którzy zaczynają pracę w zawodzie, nie mniej niż 1500 zł - podkreśliła Nowacka.

Co z nauczycielami akademickimi?

Czekamy ostatecznie na budżet, rozporządzenie jest przygotowywane. W rozporządzeniu o 30 procent podnosimy minimalną płacę profesora. 30-procentowa podwyżka dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich - powiedział Dariusz Wieczorek.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, nauczyciel dyplomowany otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5915 zł (4362 zł netto), zastępując dotychczasowe 4550 zł, co przekłada się na kwotę wynoszącą 3432 zł na rękę. Rozważano również scenariusz, w którym każdy nauczyciel otrzymałby jednorazowo 1500 zł brutto podwyżki, jednak ten wariant nie zdobył poparcia.

Koalicja rządowa równocześnie zobowiązała się do zapewnienia podwyżek nauczycielskich od 1 stycznia 2024 roku, nawet jeśli prace legislacyjne przedłużą się na kolejny rok.

Kto jeszcze otrzyma podwyżkę?

Zgodnie z planem budżetu na 2024 rok, cała sfera budżetowa miała zagwarantowaną podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 12,3 proc. Jednak ustawa okołobudżetowa na 2024 rok, przygotowana przez nowy rząd, a później zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, potwierdziła obiecane w kampanii wyborczej 20 proc. dla pracowników sektora budżetu państwowego. Podwyżka ta obejmuje pracowników urzędów państwowych oraz służb mundurowych.

Wyłączeni z 20-procentowej podwyżki zostali pracownicy samorządów. Oni natomiast mają zagwarantowany wzrost płacy o 6,6 proc.

Od kiedy podwyżki na kontach?

Ze względu na weto prezydenta, nauczyciele i pracownicy sektora budżetowego, dla których zatwierdzono podwyżki, nie otrzymają ich od 1 stycznia 2024 roku. Zostaną one wprowadzone w późniejszym okresie, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.