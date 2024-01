Co to jest renta szkoleniowa?

Osoby, które z powodu wypadku lub choroby straciły zdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu, mogą ubiegać się o rentę szkoleniową. Renta szkoleniowa zapewnia środki utrzymania osobom, które zdobywają kwalifikacje potrzebne do pracy w nowym zawodzie.

Renta szkoleniowa. Komu przysługuje?

Reklama

Warunkiem otrzymania renty szkoleniowej jest niezdolność do pracy oraz uzyskanie minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego. Ważne jest, by minimalny okres składkowy i nieskładkowy wynosił:

Reklama

1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia

2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia

3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia

4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia

5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała po 30. roku życia.

Renta szkoleniowa. Jak wnioskować?

Wniosek o rentę szkoleniową należy złożyć w ZUS osobiście lub elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć:

informację o okresach składkowych oraz nieskładkowych

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które zostanie wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku

wywiad zawodowy – dla osób pozostających w zatrudnieniu

decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej

protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy

kartę wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Wniosek rozpatrywany jest przez organ rentowy w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Renta szkoleniowa. Ile trwa i na jak długo przysługuje?

Najczęściej renta szkoleniowa jest przyznawana na 6 miesięcy. Jest to czas, w którym rencista powinien skończyć szkolenie do nowej pracy. Okres pobierania renty można wydłużyć do 36 miesięcy na wniosek starosty ZUS. Ważne jest to, że w czasie przebywania na rencie szkoleniowej nie można pracować. Renta zostanie wstrzymana, jeśli beneficjent zacznie osiągać jakikolwiek dochód.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 r. wynosi 1191,33 zł. Na rentę szkoleniową w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru renty mogą liczyć osoby u których niezdolność do pracy pojawiła się w wyniku wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej. W takim przypadku świadczenie jest wypłacane z funduszu wypadkowego.

Renta szkoleniowa. Co dalej?

Po otrzymaniu renty szkoleniowej świadczeniobiorca może skorzystać z kursów przeszkalających. ZUS skieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy, gdzie zostanie dobrane odpowiednie dla danej osoby szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia pracy w innej branży.